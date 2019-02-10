Смог в Сибае: Горожанам предложили временно эвакуироваться, а они недовольны

- Только приехала с ул.8 марта. Хочу поделиться своими ощущениями. Подъехав к месту, стояла одна машина МЧС, они проводили подворовый обход. Громкоговорители при мне не были использованы. Спросила у сотрудника, что именно говорите жителям? И говорят ли об эвакуации? Мне ответили, что ведут только оповещение! Насколько превышено ПДК, что есть возможность уехать в ПВР, об этим жители не знали. Автобуса для эвакуации не было на месте. На этой улице проживает очень много пожилых людей, и многие даже не понимают, насколько опасно находиться там! Все проходило вяло со стороны сотрудников МЧС, такое чувство чтобы дотянуть до снижения ПДК!