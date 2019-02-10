Смог в Сибае: Горожанам предложили временно эвакуироваться, а они недовольны

Сегодня показатели замеров воздуха в Сибае, опубликованные в 10.00, показали превышение ПДК диоксида серы на улице 8 марта в 22,8 раза, на улице Горная – в 14,6 раз, на улице Сарбаева – в 14,4 раза, на улице Нуриманова – в 14 раз. В связи с этим в зоне загазованности спасатели и пожарные стали проводить подворовой обход. Об этом сообщили в группе «Сибай, дыши» Вконтакте:
- Проживающие в зоне загазованности могут временно разместиться в пункте временного размещения по ул. Белова, 21.
Тут же в группе стали обсуждать, как проводится этот обход. В 12.01 на стене в группе появилась такая запись:
- Только приехала с ул.8 марта. Хочу поделиться своими ощущениями. Подъехав к месту, стояла одна машина МЧС, они проводили подворовый обход. Громкоговорители при мне не были использованы. Спросила у сотрудника, что именно говорите жителям? И говорят ли об эвакуации? Мне ответили, что ведут только оповещение! Насколько превышено ПДК, что есть возможность уехать в ПВР, об этим жители не знали. Автобуса для эвакуации не было на месте. На этой улице проживает очень много пожилых людей, и многие даже не понимают, насколько опасно находиться там! Все проходило вяло со стороны сотрудников МЧС, такое чувство чтобы дотянуть до снижения ПДК!
По данным на 12.00, действительно, концентрация диоксида серы на вышеназванных улицах снизилась. Превышение ПДК было на уровне от 1,6 (ул. Горная) до 9,2 раза (ул. Нуриманова).
В этой же группе разместили фотографию переписки одного из жителей Сибая с представителем городской администрации. В ней начальник информационно-аналитического отдела администрации Расуль Байгильдин объясняет, что диоксид серы не относится к группе аварийно химически опасных веществ.
- Экстремально высоким загрязнением является превышение ПДК в 20-29 раз на протяжении более двух суток или в 30-49 раз в течение 8 часов и более, - разъясняет чиновник.
Один из сибайцев с этим не согласен:
- Относится, не относится... дышать-то от этого не легче. Можете говорить, что в подобном кратковременном превышении ПДК нет ничего опасного, но люди-то дышат довольно длительное время. В шахте при превышении ПДК необходимо немедленно покинуть загазованное место! А что делать на месте горожан, когда дома пахнет?
Справка. Сернистый ангидрид (сернистый газ, диоксид серы) раздражает дыхательные пути, вызывает спазм бронхов. Вследствие образования серной и сернистой кислоты нарушаются углеводный и белковый обмены, окислительные процессы в головном мозге, печени, селезенке и мышцах, снижается содержание витаминов В и С и др.