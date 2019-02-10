В Сибае готовятся приостановить работу завода буровых реагентов

По данным СПАРК-Интерфакс, в 2018 году на заводе была введена процедура наблюдения, назначен временный управляющий Юрий Набиуллин. 1 февраля 2019 года прошло собрание кредиторов, на котором было принято решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании предприятия-должника банкротом и об открытии конкурсного производства сроком на шесть месяцев.