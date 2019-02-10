В Сибае готовятся приостановить работу завода буровых реагентов

Сегодня глава администрации Сибая Рустем Афзалов провел оперативное совещание с участием директора Сибайского завода буровых реагентов. На нем принято решение об обращении в прокуратуру с целью провести внеплановую проверку завода и временном его приостановлении до установки фильтров. Об этом Рустем Афзалов сообщил на своей странице Вконтакте
- Сегодня в 10 часов провел оперативное совещание с приглашением директора Сибайского завода буровых реагентов, - сообщил он. - Обсудили возникшую ситуацию с запахом «жареных семечек». По словам Рустема Афзалова, приняты следующие решения:
1. Направить сегодня обращение от территориального отдела минэкологии РБ в Сибае в городскую прокуратуру о проведении внеплановой проверки деятельности Сибайского завода буровых реагентов с последующим принятием решения о временном приостановлении деятельности завода до установки фильтров по улавливанию выделяемых при производстве характерных запахов.
2. Запретил сушку лигносульфоната (продукт технологической переработки растительного древесного сырья на ЦБК – прим.), пока не будет решен вопрос с фильтрами.
3. Руководству дал срок 10 дней на монтаж фильтров каскадной очистки водой продуктов испарения.
Напомним, деятельность Сибайского завода буровых реагентов уже приостанавливали - 27 декабря 2018 года на срок 90 суток из-за выбросов в воздух загрязняющих веществ без разрешения. Отбор проб атмосферного воздуха в выбросах от котельного цеха завода показал, что содержание оксида углерода было превышено в 4,1 раза.
23 января Сибайский городской суд разрешил заводу начать работу.
Справка. Сибайский завод буровых реагентов поставлен на учет в налоговом органе 12 декабря 2014 года. Основной вид деятельности – производство красителей и пигментов. Списочный состав – 147 человек.
В Сибае хотят приостановить работу завода буровых реагентов
Запах жареных семечек в результате его деятельности не прекращается.
Сегодня глава администрации Сибая Рустем Афзалов провел оперативное совещание с участием директора Сибайского завода буровых реагентов. На нем принято решение об обращении в прокуратуру с целью провести внеплановую проверку завода и временном его приостановлении до установки фильтров. Об этом Рустем Афзалов сообщил на своей странице Вконтакте
- Сегодня в 10 часов провел оперативное совещание с приглашением директора Сибайского завода буровых реагентов, - сообщил он. - Обсудили возникшую ситуацию с запахом «жареных семечек».
По словам Рустема Афзалова, приняты следующие решения:
1. Направить сегодня обращение от территориального отдела минэкологии РБ в Сибае в городскую прокуратуру о проведении внеплановой проверки деятельности Сибайского завода буровых реагентов с последующим принятием решения о временном приостановлении деятельности завода до установки фильтров по улавливанию выделяемых при производстве характерных запахов.
2. Запретил сушку лигносульфоната (продукт технологической переработки растительного древесного сырья на ЦБК – прим.), пока не будет решен вопрос с фильтрами.
3. Руководству дал срок 10 дней на монтаж фильтров каскадной очистки водой продуктов испарения.
Напомним, деятельность Сибайского завода буровых реагентов уже приостанавливали - 27 декабря 2018 года на срок 90 суток из-за выбросов в воздух загрязняющих веществ без разрешения. Отбор проб атмосферного воздуха в выбросах от котельного цеха завода показал, что содержание оксида углерода было превышено в 4,1 раза.
23 января Сибайский городской суд разрешил заводу начать работу.
Справка. Сибайский завод буровых реагентов поставлен на учет в налоговом органе 12 декабря 2014 года. Основной вид деятельности – производство красителей и пигментов. Списочный состав – 147 человек.
По данным СПАРК-Интерфакс, в 2018 году на заводе была введена процедура наблюдения, назначен временный управляющий Юрий Набиуллин. 1 февраля 2019 года прошло собрание кредиторов, на котором было принято решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании предприятия-должника банкротом и об открытии конкурсного производства сроком на шесть месяцев.
По данным СПАРК-Интерфакс, Сибайский завод буровых реагентов принадлежит двум гражданам России и двум гражданам Казахстана. В числе совладельцев завода россияне, гендиректор Гагик Акопян (33,33 %), бывший гендиректор Владимир Степанов (33,33%) и казахстанцы Фарид Чембергенов (17%) и Суюндик Шахшаев (16,34%).
Степанов совместно с Чембергеновым и Шахшаевым владеет в Сибае еще одной компанией, ООО «Торговый дом ВСФ-групп», директором которого он сейчас является. Основная деятельность торгового дома - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.