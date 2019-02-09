В Уфе стартует чемпионат Европы по мотогонкам на льду

Как сообщил «Башинфом», среди 18 участников из восьми европейских стран выступят пять российских гонщиков. При этом четыре спортсмена из них представляют именно Башкирию - это три уфимца Иван Чичков, Никита Богданов и Никита Шадрин (двое последних – запасные), а также Дмитрий Солянников из Стерлитамака. Правда, Дмитрий на сей раз выступает за город Каменск-Уральский.