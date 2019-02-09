В Уфе стартует чемпионат Европы по мотогонкам на льду

Сегодня, 9 февраля, в 14 часов на уфимском стадионе «Строитель» начнутся состязания в рамках чемпионата Европы по мотогонкам на льду.
Как сообщил «Башинфом», среди 18 участников из восьми европейских стран выступят пять российских гонщиков. При этом четыре спортсмена из них представляют именно Башкирию - это три уфимца Иван Чичков, Никита Богданов и Никита Шадрин (двое последних – запасные), а также Дмитрий Солянников из Стерлитамака. Правда, Дмитрий на сей раз выступает за город Каменск-Уральский.
Самый титулованный член российской команды - Сергей Макаров из Подмосковья, которому на следующей неделе исполнится 35 лет. Серьезную конкуренцию ему и Солянникову с Чичковым может составить немец Лука Бауэр, выступающий по лицензии мотофедерации Италии.
Кстати, одновременно в Шадринске проходит второй финал личного чемпионата мира, в котором выступает уфимец Динар Валеев, занимающий третье место после финала в Казахстане. Сегодня же в подмосковных Луховицах проходят третий и четвертый этапы чемпионата России среди команд Высшей лиги, в них участвует команда СТК Нефтекамска — победитель предыдущего этапа.