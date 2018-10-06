Чемпионат по ходьбе на руках в Уфе собрал самых сильных горожан

Чемпионат по ходьбе на руках в Уфе собрал самых сильных горожанВидео
Сегодня, 19:38Разиф Абдуллин
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В нем приняли участие 24 парня и 6 девушек.
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Видео: Разиф Абдуллин
Сегодня, 6 октября, в Уфе состоится Чемпионат по ходьбе на руках (HSW BATTLE 2018). Как сообщил его организатор Руслан Садыков, Это третий по счету чемпионат в России, один раз он проходил в Санкт-Петербурге, а в Уфе проводится уже во второй раз.
Руслан Садыков - спортивный блогер, участник проекта «Русский Ниндзя», в свое время он прошёл один километр на руках, протащил 3-х тонный автомобиль в стойке на руках и со штангой на плечах поднялся на гору Иремель.
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