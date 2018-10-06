Чемпионат по ходьбе на руках в Уфе собрал самых сильных горожан

Сегодня, 6 октября, в Уфе состоится Чемпионат по ходьбе на руках (HSW BATTLE 2018). Как сообщил его организатор Руслан Садыков, Это третий по счету чемпионат в России, один раз он проходил в Санкт-Петербурге, а в Уфе проводится уже во второй раз.