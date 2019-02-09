В Башкирии сибайцы написали петицию с требованием уволить мэра и объявить в городе ЧС

- Вот уже четвёртый месяц мы страдаем от постоянного загрязнения атмосферного воздуха. Причиной тому является горение в карьере Учалинского горно-обогатительного комбината. Экологи почти ежедневно фиксируют превышение ПДК вредных веществ в городе. Мы считаем, что мэр города Афзалов Рустем Ахметкаримович совершенно не держит ситуацию под контролем, и мы нуждаемся в помощи на федеральном уровне. Помимо этого, имеются подозрения в подтасовке результатов проб воздуха. Так как, несмотря на многочисленные жалобы жителей города, администрация отреагировала только 15 декабря. Мы считаем, что администрация города вместе с руководством Сибайского филиала ОАО «Учалинский ГОК» намеренно умалчивают о всей серьёзности сложившейся ситуации. Мы требуем: введения режима чрезвычайной экологической ситуации в городе Сибай, объявления карантина в школах и детских садах, а также наказания должностных лиц, - заявляется в петиции.