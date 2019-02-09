В Башкирии сибайцы написали петицию с требованием уволить мэра и объявить в городе ЧС

Накануне, 8 февраля, в популярной группе «Сибай, дыши!» развернулось обсуждении текста петиции, которую активисты, возмущенные экологической обстановкой в городе, намерены отправить в адрес в адрес врио главы Башкирии Радия Хабирова и президента страны Владимира Путина.
Основными требованиями петиции являются объявление чрезвычайной ситуации в городе и отставка нынешнего главы Сибая Рустема Афзалова. «Мы нуждаемся в вашей подписи, как в чистом воздухе!» - так озаглавили свое сочинение авторы петиции, вложившие в ее содержание всю свою душевную боль и беспокойство за здоровье близких.
- Вот уже четвёртый месяц мы страдаем от постоянного загрязнения атмосферного воздуха. Причиной тому является горение в карьере Учалинского горно-обогатительного комбината. Экологи почти ежедневно фиксируют превышение ПДК вредных веществ в городе. Мы считаем, что мэр города Афзалов Рустем Ахметкаримович совершенно не держит ситуацию под контролем, и мы нуждаемся в помощи на федеральном уровне. Помимо этого, имеются подозрения в подтасовке результатов проб воздуха. Так как, несмотря на многочисленные жалобы жителей города, администрация отреагировала только 15 декабря. Мы считаем, что администрация города вместе с руководством Сибайского филиала ОАО «Учалинский ГОК» намеренно умалчивают о всей серьёзности сложившейся ситуации. Мы требуем: введения режима чрезвычайной экологической ситуации в городе Сибай, объявления карантина в школах и детских садах, а также наказания должностных лиц, - заявляется в петиции.
Ее авторы считают, что чиновников и представителей УГОК следует наказать сразу по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях: за несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, нарушение законодательства об экологической экспертизе, сокрытие или искажение экологической информации, нарушение правил охраны атмосферного воздуха.
- Также мы требуем смены главы администрации города Сибай, в виду его некомпетентности. Просим обеспечить соблюдение наших законных прав на безопасную жизнь! – таким призывом завершается петиция, встретившая горячее одобрение у пользователей соцсетей.
Кстати, еще одна петиция уже есть, её подписали за два дня больше тысячи человек. Однако сибайцы решили расширить требования и разместить более подробное обращение на другом интернет ресурсе.
Тем временем в течение всего вчерашнего дня в разных районах санитарной зоны возле Сибайского карьера фиксировалось существенное превышение ПДК диоксида серы. Одновременно началась активная фаза затопления нижних этажей карьера. Сегодня, 9 февраля, утром, по официальным данным на 10 часов утра, превышение ПДК по диоксиду серы в Сибае не обнаружено.
В соцсетях вновь зазвучали тревожные сообщения об ухудшении состояния горожан. В частности, сразу два человека сообщили о проблемах со зрением, резко возникших в последние дни у пожилых людей. Врачи, участвовавшие в обсуждении, посоветовали незамедлительно ехать в приемный покой ближайшего стационара и требовать вызова офтальмолога.
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