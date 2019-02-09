В Башкирии ищут мошенников, орудующих с коробкой подшипников

Через несколько часов к дому приезжал тот самый «Вадим» с коробкой подшипников. Обеспокоенный мужчина говорил, что не может выйти на связь со своим товарищем, так как у него разрядился телефон, а сам он не местный. Хозяева дома сами дозванивались до Александра, и тот он просил их забрать у Вадима коробку с подшипниками и передать тому 20 тысяч рублей, пообещав назавтра привезти деньги и за дом, и за железяки.