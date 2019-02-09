В Башкирии ищут мошенников, орудующих с коробкой подшипников

Пресс-служба МВД по РБ опубликовала объявление с просьбой помочь в розыске группы мошенников, которые практикуют довольно необычный способ отъема денег у населения. Их отличительной чертой является коробка подшипников, которая фигурировала в каждом из зарегистрированных случаев мошенничества с участием данной группы обманщиков.
По предварительным данным, злоумышленники находили жертв через интернет и предлагали им выполнить какие-либо услуги или купить недвижимость через популярные интернет-сервисы объявлений.
В качестве примера представители МВД подробно рассказали о ситуации, в которую попали жертвы мошенников из Иглинского района Башкирии, намеревавшаяся продать дом по объявлению в интернете. С ними на связь вышел мужчина, представившийся «Александром» и приехавший чуть позже для осмотра недвижимости вместе с женщиной по имени «Светлана», которую он представил хозяевам дома как супругу.
Они пообещали купить дом. В этот момент на телефон «Александру» потупал звонок от некоего «Вадима», который говорил, что скоро подъедет обсудить важное дело. Затем «Вадим» и «Александр» в присутствии хозяев продаваемого дома начинали обсуждать покупку подшипников. Позднее все трое уезжали, при этом «супруги» обещали на следующий день к вечеру вернуться с деньгами за дом.
Через несколько часов к дому приезжал тот самый «Вадим» с коробкой подшипников. Обеспокоенный мужчина говорил, что не может выйти на связь со своим товарищем, так как у него разрядился телефон, а сам он не местный. Хозяева дома сами дозванивались до Александра, и тот он просил их забрать у Вадима коробку с подшипниками и передать тому 20 тысяч рублей, пообещав назавтра привезти деньги и за дом, и за железяки.
В числе жертв виртуозной криминальной троицы оказались даже риэлторы и страховые агенты, а также владельцы кафе, у которых мошенники якобы хотели заказать пышный банкет.
Всего на территории Бирского, Давлекановского, Чишминского, Уфимского и Иглинского районов от аферистов подшипниками пострадало уже шесть семей. На камерах видеонаблюдения остались кадры с лицами злоумышленников. По каждому факту мошенничества возбуждены уголовные дела. Общая сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей.
Если вы владеете какой-либо информацией о преступниках, полиция просит позвонить по телефонам: 8 (347) 279-35-82, 279-47-91, 8-927-357-17-00