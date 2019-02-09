Мэр заснеженной Уфы посоветовал горожанам запастись световозвращающими элементами

Опубликованное в соцсетях три дня назад обращение главы столичной администрации Ульфата Мустафина на тему безопасности на дорогах быстро обросло комментариями горожан просьбами почистить город.
Дело в том, что мэр Уфы в своем сообщении сделал акцент на наличии световозвращающих элементов на одежде детей и примере, который должны им подавать взрослые
Жители утонувшей в снеге башкирской столицы поспешили возразить главе города.
- Не допускайте колейности! Колея появляется из-за того, что вовремя уборочная техника не выходит на дорогу! – заявил Ильшат Хаматшин.
- Требуем почистить уже от снега город и наш микрорайон, Октябрьский район города Уфы с использованием новой современной техники с помощью Глонасс и квалифицированной группы коммунальщиков, а также дворы жилых домов около магазинов, - написал Саша Петрович.
- Очень грамотно придумали чиновники - работать по соцсетям и ТВ, там видно, что дороги чистые. А как выйдешь - то снег и сугробы и лёд. То есть по ТВ отчитались и работать чиновникам не надо. Зачем? Там же чисто!.. Почему, так и непонятно, - отметил Женя Колесников.
Администраторы групп и представители пресс-службы мэрии постарались возразить авторам сообщений, рассказывая, как на улицах активно ведется уборка снега и даже демонстрируя видеоролики, снятые с квадрокоптера.
Но когда высказался о ситуации на дорогах врио главы региона Радий Хабиров, с ним представители муниципалитетов спорить уже не стали. Руоводитель республики вновь привел примеры рачительного отношения к городскому дорожному хозяйству из своего обширного подмосковного опыта.
- Пробки – часто возникают не от того, что машин много, а дорог мало, а в результате лени или глупости многочисленных дорожных «контролеров». Например, пару лет назад в Красногорске мы обнаружили, что 400 метров дороги могут избавить десятки тысяч людей ежедневно от крюка в десяток километров (полчаса, выкинутых из жизни). Мне все сказали, что дорога «не проходит» по различным сводам и правилам. Но там, где не проходит дорога – мы прекрасно провели «проезд по парковке», благодаря которому с тех самых пор красногорцы с большим успехом ездят. Это я не к тому, чтобы похвастаться. А к тому, что и в Уфе есть множество таких же примеров, когда кому-то не захотелось включить смекалку и вернуть людям немного жизни, потраченной на пробки. Понятно, что и это тоже – пример «ручного управления», но на этом этапе я последовательно буду погружаться буквально во все процессы лично, поскольку из этих мелких проблем складывается жизнь наших людей. Соответственно, что я предлагаю. Давайте вместе укоротим пробки. Шлите мне сюда многочисленные известные вам места, где какой-то умник перекрыл дорогу блоками, заставил гаражами, повесил сумасбродные знаки, забросил какие-нибудь железнодорожные пути, не довел до ума развязку, не упорядочил парковку… Вы ведь понимаете, о чем я говорю… В московском регионе такие меры недорого и быстро дали конкретный результат. В Уфе – мы тоже все эти глупости обнаружим. С вашей помощью – гораздо быстрее, - написал Радий Хабиров.
Примечательно, что большинство комментариев на дорожную тему под его постом оказалось вновь связано с непролазными сугробами. Их авторы понадеялись, что на понедельничной оперативке в правительстве республики Радий Хабиров уделит этой теме как можно больше внимания.
Медиакорсеть следит за ситуацией.