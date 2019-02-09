Футбольный клуб «Уфа» мирно расстался с нападающим Исламнуром Абдулавовым

Ранее агентство «Башинформ» со ссылкой на слова генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова сообщало, что в нынешнее трансферное окно команду покинут пять игроков. Сейчас известно, что контракты расторгнуты с вратарем Гиорги Шелией и защитником Денисом Тумасяном. На трансфер также выставлен Ондржей Ванек.