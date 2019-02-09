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Футбольный клуб «Уфа» мирно расстался с нападающим Исламнуром Абдулавовым

9 февраля 2019, 07:19
Фото: пресс-служба ФК "Уфа"
Форвард уехал выступать за команду «Томь».

Накануне, 8 февраля, стало известно, что футбольный клуб «Уфа» официально по обоюдному согласию сторон расторг договор с нападающим Исламнуром Абдулавовым. Сообщается, что футболист во второй части сезона продолжит выступления в составе команды «Томь».

Как сообщили в пресс-службе башкирского клуба, в начале текущего сезона Абдулавов защищал цвета волгоградского «Ротора» на правах аренды. За «Уфу» он отыграл 22 матча, в которых забил один гол.

Ранее агентство «Башинформ» со ссылкой на слова генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова сообщало, что в нынешнее трансферное окно команду покинут пять игроков. Сейчас известно, что контракты расторгнуты с вратарем Гиорги Шелией и защитником Денисом Тумасяном. На трансфер также выставлен Ондржей Ванек.

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