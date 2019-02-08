В Уфе тату-мастер подрабатывал продажей марихуаны и гашиша

Сегодня, 8 февраля, стало известно, что сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Башкирии задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Как следует из материалов дела, по основной профессии мужчина являлся мастером тату-салона, а незаконное зелье он сбывал в свободное от работы время. Из оперативных данных стражам порядка стало известно, что тату-мастер продавал наркотики из салона своей элитной иномарки не всем подряд, а только «надежным клиентам». Механизм сбыта был отработан до мелочей. Тем не менее его «приработок» все равно попал в поле зрения полиции и мужчину задержали с поличным.
- В ходе осмотра автомобиля предполагаемого злоумышленника полицейские обнаружили несколько свертков с марихуаной и гашишем, приготовленные для последующего сбыта, а также травматический пистолет с четырьмя патронами. Общая масса изъятого наркотического товара превысила 30 граммов, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Сам водитель машины в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения. Как выяснилось, мужчина, который оказался уроженцем Хабаровского края, проживающим в последние годы в Уфе, употребляет наркотики уже в течение трех лет. Судя по всему, средств, заработанных в тату-салоне, ему перестало хватать на дозу, поэтому подозреваемый решил заняться сбытом запрещенного зелья. Ранее задержанный уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и привлекался к административной ответственности за хранение наркотических средств. Но теперь ему точно грозит уголовное наказание.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.