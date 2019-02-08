В Уфе тату-мастер подрабатывал продажей марихуаны и гашиша

Как следует из материалов дела, по основной профессии мужчина являлся мастером тату-салона, а незаконное зелье он сбывал в свободное от работы время. Из оперативных данных стражам порядка стало известно, что тату-мастер продавал наркотики из салона своей элитной иномарки не всем подряд, а только «надежным клиентам». Механизм сбыта был отработан до мелочей. Тем не менее его «приработок» все равно попал в поле зрения полиции и мужчину задержали с поличным.