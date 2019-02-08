В Пенсионном фонде России назвали способы увеличения пенсии

Первый способ - официальное трудоустройство и честно уплачиваемые работодателем взносы с полной заработной платы сотрудников.
Вторым способом является программа софинансирования государственных накоплений.
В качестве третьего способа специалисты назвали добровольные отчисления. Их можно сделать в рамках обязательного пенсионного страхования.
Четвертый способ увеличения пенсии - перерасчет уже назначенных выплат за те периоды, когда производился уход за детьми.
В Пенсионном фонде также напомнили, что в случае временного отказа от оформления пенсии в связи с наступлением пенсионного возраста положенные гражданину выплаты будут увеличиваться.
В 2018 году в России был увеличен пенсионный возраст. По прошествии десятилетнего периода женщины будут выходить на пенсию в 60, а мужчины - в 65 лет.