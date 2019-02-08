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В Пенсионном фонде России назвали способы увеличения пенсии

8 февраля 2019, 11:36
Фото: pxhere.com
Представители Пенсионного фонда РФ рассказали о том, как россиянам можно увеличить сумму своей пенсии.

Об этом сообщает газета «Известия» 8 февраля.

Первый способ - официальное трудоустройство и честно уплачиваемые работодателем взносы с полной заработной платы сотрудников.

Вторым способом является программа софинансирования государственных накоплений.

В качестве третьего способа специалисты назвали добровольные отчисления. Их можно сделать в рамках обязательного пенсионного страхования.

Четвертый способ увеличения пенсии - перерасчет уже назначенных выплат за те периоды, когда производился уход за детьми.

В Пенсионном фонде также напомнили, что в случае временного отказа от оформления пенсии в связи с наступлением пенсионного возраста положенные гражданину выплаты будут увеличиваться.

В 2018 году в России был увеличен пенсионный возраст. По прошествии десятилетнего периода женщины будут выходить на пенсию в 60, а мужчины - в 65 лет.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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