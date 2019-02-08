В Башкирии подарочные наборы для новорожденных станут дороже из-за повышения НДС

В ведомстве предложили на 420 рублей повысить стоимость наборов для новорожденных. Если ранее (в 2014 году состав и цена менялись последний раз) он стоил 1,1 тысяч рублей, то теперь предложено увеличить до 1,6 тысяч рублей. Если ранее в состав набора входили 11 предметов, включая простынь-уголок с башкирским орнаментом, одеяло-плед, шапочку, два чепчика, теплую и легкую пеленки, две распашонки и пинетки, то теперь предлагается оставить только кофточку, ползунки, комбинезон из трикотажного хлопчатобумажного полотна.