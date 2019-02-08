mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии подарочные наборы для новорожденных станут дороже из-за повышения НДС

8 февраля 2019, 07:53
Фото: pixabay.com
Стоимость комплекта увеличится в том числе и за счет качественного изменения предметов в наборе.

Как сообщает Коммерсантъ-Башкортостан, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте минздрава республики.

В ведомстве предложили на 420 рублей повысить стоимость наборов для новорожденных. Если ранее (в 2014 году состав и цена менялись последний раз) он стоил 1,1 тысяч рублей, то теперь предложено увеличить до 1,6 тысяч рублей. Если ранее в состав набора входили 11 предметов, включая простынь-уголок с башкирским орнаментом, одеяло-плед, шапочку, два чепчика, теплую и легкую пеленки, две распашонки и пинетки, то теперь предлагается оставить только кофточку, ползунки, комбинезон из трикотажного хлопчатобумажного полотна.

Останется в наборе поздравительная открытка от главы региона.

В минздраве пояснили, что стоимость комплекта увеличится не только за счет качественного изменения предметов, но и из-за повышения НДС.

Материалы по теме
В учалинском роддоме по загадочной причине погибли мать и новорожденный300 жителей Башкирии пожаловались в прокуратуру из-за выплат новорожденным
#Новости#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48