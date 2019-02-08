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В Башкирии для бизнеса создадут коворкинг-центры в 20 городах

8 февраля 2019, 05:55
Фото: pravitelstvorb.ru
Это своеобразные бизнес-инкубаторы, в которых будут работать начинающие предприниматели.

Идею озвучили накануне на заседании проектного офиса по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в республике. Заседание вел руководитель администрации врио главы РБ Александр Сидякин.

Чиновники совместно с предпринимательским сообществом приняли решение создать бизнес-инкубатор в Уфе, Сибае, Салавате, Октябрьском и других городах. Главная их цель -развивать малый и средний бизнес.

На заседании также обсуждались показатели Национального рейтинга по фактору «Эффективность процедур выдачи разрешения на строительство», порядок оценки неликвидного республиканского имущества, расположенного на земельном участке, находящемся в государственной собственности, переданном в аренду субъектам малого предпринимательства.

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