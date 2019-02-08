Центробанк подтвердил прогноз по росту ВВП в 2019 году

В начале наступившего года не сильное сдерживающее влияние на деловую активность в стране может отказать рост НДС. Об этом пишет RNS.
Представители Центробанка заявили, что полученные в 2019 году дополнительные бюджетные средства планируется направить на увеличение расходов государства. Речь идет, в том числе и о расходах инвестиционного характера.
В ближайшие годы темпы экономического роста РФ могут увеличиться. Ситуация в экономике будет налаживаться по мере реализации запланированных структурных мер, отметили в ведомстве.
Специалисты регулятора добавили, что по первоначальной оценке Росстата рост ВВП в 2018 году составил 2,3%. Прогноз ЦБ был в 1,5-2% ниже.
При этом в конце минувшего года рост деловой активности в РФ замедлился. В декабре упали темпы роста промышленного производства, объема строительных работ, реальной заработной платы, а также оборота розничной торговли.