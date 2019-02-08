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Центробанк подтвердил прогноз по росту ВВП в 2019 году

8 февраля 2019, 11:49
Фото: pxhere.com
Банк России не изменил свой предыдущий прогноз по росту темпов ВВП в 1,2-1,7% в нынешнем году.

В начале наступившего года не сильное сдерживающее влияние на деловую активность в стране может отказать рост НДС. Об этом пишет RNS.

Представители Центробанка заявили, что полученные в 2019 году дополнительные бюджетные средства планируется направить на увеличение расходов государства. Речь идет, в том числе и о расходах инвестиционного характера.

В ближайшие годы темпы экономического роста РФ могут увеличиться. Ситуация в экономике будет налаживаться по мере реализации запланированных структурных мер, отметили в ведомстве.

Специалисты регулятора добавили, что по первоначальной оценке Росстата рост ВВП в 2018 году составил 2,3%. Прогноз ЦБ был в 1,5-2% ниже.

При этом в конце минувшего года рост деловой активности в РФ замедлился. В декабре упали темпы роста промышленного производства, объема строительных работ, реальной заработной платы, а также оборота розничной торговли.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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