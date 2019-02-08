Из Уфы вылетел отложенный почти на 10 часов рейс во Вьетнам

Задержка рейс, на который зарегистрировались около 400 пассажиров, произошла из-за позднего прибытия самолета в Уфу. Борт из Нячанга прибыл в Уфу только сегодня утром в 9.22. Пассажирам пришлось ждать вылета с двух часов ночи.