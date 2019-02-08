Из Уфы вылетел отложенный почти на 10 часов рейс во Вьетнам

Сегодня, 8 февраля, в 12.17 по уфимскому времени, из уфимского аэропорта наконец-то вылетел самолет авиакомании «Северный ветер», направляющийся во вьетнамский город Нячанг. Информация об этом зафиксирована на онлайн-табло аэропорта.
Задержка рейс, на который зарегистрировались около 400 пассажиров, произошла из-за позднего прибытия самолета в Уфу. Борт из Нячанга прибыл в Уфу только сегодня утром в 9.22. Пассажирам пришлось ждать вылета с двух часов ночи.
По уточненным данным, причиной задержки рейса стали плохие погодные условия в Уфе. Всех пассажиров задержанного рейса разместили в гостинице уфимского аэропорта. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.