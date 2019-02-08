Федеральные журналисты побывали в Башкирии и поймали на вранье мэра Сибая

Когда же журналист попросил мэра города Рустема Афзалова прокомментировать данную информацию, тот сначала сказал, что ничего об этом не знает и поселок Золото не входит в санитарно-защитную зону. А позднее с явным облегчением пояснил, что работает мэром всего год и не может отвечать за действия своих предшественников.