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Федеральные журналисты побывали в Башкирии и поймали на вранье мэра Сибая

8 февраля 2019, 06:11
Репортеры узнали, как людям продавали участки рядом с карьером.

В соцсетях появился видеосюжет, подготовленный журналистом издания «Дэйли шторм» после командировки в Сибай.

Журналист Антон Старков выяснил, что участки в непосредственной близости с карьером администрация города продавала людям под жилищное строительство. Именно так появились многие дома в санитарно-защитной зоне Сибайского карьера. В том числе речь шла о жителях поселка Золото, которому больше всех достается от смога с карьера

Когда же журналист попросил мэра города Рустема Афзалова прокомментировать данную информацию, тот сначала сказал, что ничего об этом не знает и поселок Золото не входит в санитарно-защитную зону. А позднее с явным облегчением пояснил, что работает мэром всего год и не может отвечать за действия своих предшественников.

Примечательно, что данный видеосюжет, размещенный горожанами в соцсетях вчера, 7 февраля, вечером, вскоре был удален администраторами групп, как и призывы людей собраться на митинг возле здания городской администрации.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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