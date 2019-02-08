Федеральные журналисты побывали в Башкирии и поймали на вранье мэра Сибая

В соцсетях появился видеосюжет, подготовленный журналистом издания «Дэйли шторм» после командировки в Сибай.
Журналист Антон Старков выяснил, что участки в непосредственной близости с карьером администрация города продавала людям под жилищное строительство. Именно так появились многие дома в санитарно-защитной зоне Сибайского карьера. В том числе речь шла о жителях поселка Золото, которому больше всех достается от смога с карьера
Когда же журналист попросил мэра города Рустема Афзалова прокомментировать данную информацию, тот сначала сказал, что ничего об этом не знает и поселок Золото не входит в санитарно-защитную зону. А позднее с явным облегчением пояснил, что работает мэром всего год и не может отвечать за действия своих предшественников.
Примечательно, что данный видеосюжет, размещенный горожанами в соцсетях вчера, 7 февраля, вечером, вскоре был удален администраторами групп, как и призывы людей собраться на митинг возле здания городской администрации.
Медиакорсеть следит за ситуацией.