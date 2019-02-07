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В Башкирии муж ударил ножом жену в день ее рождения из-за поздравительной смс-ки

7 февраля 2019, 11:02
Фото: mvd02.ru
Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе МВД, ЧП произошло в городе Октябрьском. В полицию за помощью обратилась местная жительница, пожаловавшаяся на побои мужа.

Вместе с супругом она отмечала свой день рождения, пили спиртное. В какой-то момент на телефон ей пришло сообщение с поздравлением. Мужчину это разъярило и он набросился на жену с ножом. Ранил в плечо. Женщина смогла оперативно вызвать полицию и скорую. Позже ее доставили в больницу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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#Новости#Надежда Валитова#Происшествия
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