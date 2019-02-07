В Башкирии муж ударил ножом жену в день ее рождения из-за поздравительной смс-ки

Вместе с супругом она отмечала свой день рождения, пили спиртное. В какой-то момент на телефон ей пришло сообщение с поздравлением. Мужчину это разъярило и он набросился на жену с ножом. Ранил в плечо. Женщина смогла оперативно вызвать полицию и скорую. Позже ее доставили в больницу.