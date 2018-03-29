В Башкирии ревнивый муж искромсал перочинным ножом соперника

Как следует из материалов дела, трагическая история произошла 7 февраля текущего года вечером. 37-летний мужчина приехал из деревни Ибрагимово к своей бывшей возлюбленной, которая вышла замуж за другого, и стал умолять ее вернуться к нему. 43-летний муж женщины, возмущенный таким поворотом событий, судя по всему, очень сильно разозлился. Он схватил перочинный нож и стал наносить им удары незваному гостю, а затем выставил его за дверь. Тем временем дама сердца обоих кавалеров в ужасе сбежала из квартиры.