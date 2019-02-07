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Радий Хабиров: УМПО – предприятие ХХI века

7 февраля 2019, 04:52
Фото: glavarb.ru
Врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с руководством УМПО.

Вчера, 6 февраля, врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил завод УМПО, где провёл совещание с руководством предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

По словам Радия Хабирова, на встрече обсуждались меры поддержки предприятия со стороны республики, вопросы социального развития завода.

- Есть всего несколько предприятий, производящих те узлы, которые здесь собираются. Поэтому мы должны локтями толкаться, – подчеркнул Радий Хабиров. – В ближайшее время у меня предполагается встреча с руководством Министерства обороны, «Газпрома». Поэтому определённые смыслы я до руководителей доведу.

После осмотра производственных цехов Радий Хабиров поделился своими впечатлениями:

- Это беспрецедентно значимое, уникальное предприятие с большой историей, обладающее наивысшими компетенциями в машиностроении. Здесь очень хороший, слаженный коллектив, много молодёжи, выпускников УГАТУ. Важно, что предприятие идёт в ногу со временем, применяет современные технологии. Меня поразил ряд цехов, которые производят впечатление современного европейского завода. Это предприятие XXI века.

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