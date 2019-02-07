Радий Хабиров: УМПО – предприятие ХХI века

- Есть всего несколько предприятий, производящих те узлы, которые здесь собираются. Поэтому мы должны локтями толкаться, – подчеркнул Радий Хабиров. – В ближайшее время у меня предполагается встреча с руководством Министерства обороны, «Газпрома». Поэтому определённые смыслы я до руководителей доведу.