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Эксперт ОНФ о визите Путина на УМПО: Это поможет больше узнать об Уфе

25 января 2018, 17:21
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Уфу была важной для жителей Башкирии. Так считает руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» в республике Шамиль Валеев.

Посещение Путиным УМПО, как считает Шамиль Валеев, поможет другим российском регионам больше узнать об Уфе.

- Для Уфы, которая в основном ассоциируется с нефтяной отраслью, было важно, что о нас узнали как о городе, производящем высокотехнологичную продукцию в области оборонной промышленности, - прокомментировал Шамиль Валеев. - Более 20 тысяч рабочих ждали встречи с президентом. Общение главы государства с людьми прошло в очень приятной обстановке.

Напомним, в Уфе помимо посещения УМПО, Путин вчера встретился с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым и обсудил социально-экономическое развитие региона. Также состоялась встреча с верховным муфтием России Талгатом Таджуддином.

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#Новости#ОНФ#Наталья Кузнецова#Политика
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