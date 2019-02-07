Мы в вас нуждаемся: Радий Хабиров поздравил Муртазу Рахимова с 85-летним юбилеем

В нашей республике понимают, сколь много вы для неё сделали. Вы возглавили регион в очень тяжёлые годы. Несмотря на то, что это было очень сложное время, вы принимали непростые решения. При вас республика стала одним из самых сильных, динамично развивающихся субъектов Российской Федерации.