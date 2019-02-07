Мы в вас нуждаемся: Радий Хабиров поздравил Муртазу Рахимова с 85-летним юбилеем

Встреча бывших соратников прошла сегодня, 7 февраля, в Доме Республики. Радий Хабиров преподнес юбиляру букет из красных роз и наградил почетной грамотой республики Башкортостан. При этом врио главы отметил, что вручил ее потому, что все высшие награды республики и страны у Муртазы Рахимова уже есть.
– Муртаза Губайдуллович, мы посмотрели ваш наградной лист. В нём все пункты заняты – есть все высшие награды Российской Федерации, ордена «За заслуги перед Отечеством». Поэтому позвольте наградить вас почётной грамотой Республики Башкортостан и поблагодарить за активную благотворительную, наставническую деятельность, за ваше неравнодушие к развитию республики.
В нашей республике понимают, сколь много вы для неё сделали. Вы возглавили регион в очень тяжёлые годы. Несмотря на то, что это было очень сложное время, вы принимали непростые решения. При вас республика стала одним из самых сильных, динамично развивающихся субъектов Российской Федерации.
О Башкирии начали говорить в России, во всём мире. Ваша заслуга – в развитии территорий, муниципалитетов, в создании инфраструктуры, крупнейших предприятий, современного агропромышленного комплекса.
Самое главное – это народная любовь, которая выражается сегодня в тысячах поздравлений жителей нашей республики, - отметил Хабиров.
Своему наставнику и бывшему руководителю он пожелал крепкого здоровья и семейного благополучия и заявил, что республика нуждается в нем.
- Вы человек активный, являетесь для нас наставником. Мы нуждаемся в вас, ваших добрых советах, вашей строгости. Очень надеюсь, что мы вместе ещё поработаем на благо республики.
Муртаза Губайдуллович поблагодарил Хабирова за теплые слова, отметив, что сегодня республика уже совсем другая.
– Я благодарен за тёплые слова. Действительно много было сделано. Мы с вами долгое время работали вместе, – сказал Муртаза Рахимов. – Сегодня вам тяжело, потому что республика уже другая. Поэтому хотел бы пожелать вам здоровья, терпения и слаженной команды.
Под конец Хабиров лично проводил Муртазу Рахимова и крепко обнял его, еще раз поблагодарив за теплую встречу.