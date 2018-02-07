С днем рождения, Бабай: 21 история про первого президента Башкирии

Муртаза Губайдуллович Рахимов отмечает свой 84-й день рождения. ИА Медиакорсеть предложила тем, кто когда-либо знал его или работал с ним лично, вспомнить самые запоминающиеся истории, связанные с президентом.

"Человек с живыми эмоциями"

Альберт Харисов (заместитель премьер-министра правительства Башкортостана в 2001-2008 году):

- В 2002 году я работал полномочным представителем Башкортостана при Президенте Российской Федерации. 2 июля 2002 года зашел с докладом на «шестой этаж» Дома Республики к Муртазе Губайдулловичу и остановился на пороге, увидев не уверенного в себе человека, каким мы привыкли его видеть, а старика с заплаканными глазами.

Ночью произошла авиакатастрофа над Боденским озером, в которой погибли дети. Он отнёсся к этой трагедии как к своей личной. В одной из зарубежных поездок, где я его сопровождал, в составе российской делегации были еще, наверное, семь руководителей субъектов федерации. От имени Башкортостана Муртаза Губайдуллович дал небольшой банкет для своих коллег по губернаторскому цеху. Было видно, что другие руководители регионов обращались к нему как старшему товарищу, настоящему мастеру государственных дел и даже в чем-то авторитетному учителю. Для меня Муртаза Губайдуллович - в первую очередь, уважаемый человек, с живыми эмоциями.

Как Рахимов отношения с центром строил

Федор Щербаков, медиаменеджер:

- Один молодой, но крупный башкирский чиновник попал в опалу, выполняя поручение самого Муртазы Губайдулловича. Поручение было деликатного свойства, нужно было отразить попытку рейдерского захвата всех органов представителей власти, которую инициировал сын Муртазы Губайдулловича, доказывая что-то своему отцу.

По неопытности и энергичности, новые фавориты первого президента Башкортостана бросились выполнять его указание, совершенно не думая о том, кто окажется крайним, когда родственники найдут общий язык.

В результате – «шибко грамотный» вельможа, преследуемый региональными силовиками, улетает в Москву, под крыло влиятельного начальника в статусе ключевого в тогдашнем правительстве России министра, идет работать в одну федеральную структуру, которая выделяет большие деньги Башкортостану.

Башкортостан оказался среди фаворитов федеральной программы - не без участия патриотов республики, которые переехали из Уфы, спасаясь бегством от нукеров и абреков МГР. Москва. Нулевые.

Идет подписание договора о выделении республике немыслимых миллиардов на улучшение Башкортостана, в котором как в капле воды, говоря словами Владимира Владимировича Путина, «отражается вся наша Россия с её многообразием культур, религий, языков и дружбой народов». Присутствует курирующий министр правительства России, приехал и Муртаза Губайдуллович, есть в зале и тот самый молодой чиновник-эмигрант, ныне сотрудник федерального ведомства.

Министр, обращаясь к Президенту Башкортостана, чтобы обозначить ситуацию - «трогать не надо», говорит: «Спасибо, Муртаза Губайдуллович, за такие прекрасные кадры, подготовленные в Башкортостане! Вы уж извините, что переманиваем в федеральный центр таких ценных специалистов из-под Вашего крыла!»

Муртаза Губайдуллович все понял правильно и ответил достойно: «Как мы можем отказать таким выдающимся людям, если такая потребность есть - можем ещё парочку прислать!»

Так оно и произошло вскорости, в Москве выходцев из Уфы добавилось, а Муртаза Губайдуллович стал «Первым Президентом Башкортостана» года через полтора.

Работал без отдыха

Павел Качкаев, бывший глава администрации Уфы:

- Про Муртазу Губайдуллович вспоминаю, прежде всего, как он сам работал без отпусков и выходных, практически никогда не отдыхал и другим тоже не давал передохнуть. У нас тогда был заведен порядок, что утром, где-то примерно в половине девятого, я ему звонил и докладывал о ситуации в городе. Помню, как-то в выходные, я ему звонить не стал, подумал, что необязательно, так он мне сам позвонил и спросил, как дела в Уфе. А еще бывало, что в выходные он приходил на работу, заходил в гараж, садился в любой автомобиль и ехал инкогнито по городу. Вот тогда держись, чуть что заметит где-то на улице непорядок, так сразу мне звонит и разнос устраивает. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать Муртазе Губайдулловичу здоровья и долголетия.

Дети на морозе

Ольга Горюнова, редактор филиала «Российской газеты» в Уфе:

- Лет примерно 10 или 12 назад я работала в информационном агентстве «Башинформ» и входила в так называемый президентский пул. То есть вместе с другими журналистами постоянно сопровождала Муртазу Губайдулловича в поездках, в том числе по региону. Обычно приходились они на выходные дни.

Сценарии его поездок были традиционными: на границе каждого района президентский кортеж, как правило, встречал глава муниципалитета, садился в машину к первому лицу и до границы следующего района рапортовал об успехах и жалился на проблемы.

Но однажды привычная схема дала сбой. Это было в одну из ноябрьских суббот, ехали мы в Зауралье. Машины наматывали километры, редкие остановки - высадить одного главу района и посадить другого - не мешали дремать журналистам, вставшим в 5 утра. За окном пролетал серый пейзаж.

И тут неожиданно на заиндевевшем пейзаже появилось яркое пятно. Все оживились: что такое? Кортеж остановился, журналисты высыпали на дорогу и увидели совершенно не ноябрьскую картину: глава одного из зауральских районов решил устроить торжественную встречу с танцами и плясками.

Все бы ничего, но... В качестве артистов выступали дети лет 5-7. Стояли они, бедняжки, в нарядных платьицах, посиневшие от мороза, Бог знает сколько времени! Муртаза Губайдуллович вышел из машины, поздоровался со всеми, подошел к одной девчушке, потрогал ее щечки:

- Замерзли? Ну-ка, ребята, бегите в автобус!

Маленькие артисты гурьбой полетели в тепло. Дождавшись, когда детские уши будут далеко, Муртаза Губайдуллович неспешно повернулся к организаторам торжественной встречи и восхитительным командирским слогом объяснил, что морозить детей ради прогиба не только недопустимо, но и просто преступно!!! Содержание его изысканной речи, в печатном варианте передать можно разве что так:

- Пиии! Вы что, совсем что ли пи-пи-пи-пи! Думать надо, пи-пи-пи!

Я подобного от него больше не слышала никогда. После того случая Муртаза Губайдуллович лично для меня стал, прежде всего, человеком, а уж потом чиновником и руководителем.

Как Рахимов траву заставил скосить

Игорь Стрижнев, предприниматель:

- В одном из районов Башкортостана мы открывали завод по производству щебня, расположенный на карьере. Ждём кортеж Бабая, согласно заведённому «тартипу», на границе района. Влились в колонну, едем. Муртаза Губайдуллович остановился на трассе, вышел, огляделся, требует:

- Где глава района!?

Тот бежит сломя голову - рубашка мокрая от шеи до пояса.

- Чего это у тебя обочина не скошена - вон скоро травой зарастет? - сверкнул глазами Бабай.

- Так это, Муртазагубайдулыч, солярки нет! - нашелся было глава района.

- Какая еще солярка? Скипидаркой ж..у намазал, косу в руки и пошёл!

На следующий день трава была скошена.

Курьёзная история с баней

Нафиса Билалова, бывшая сотрудница администрации президента РБ:

- В молодости я сидела в приемной Рахимова. Так вот, в первый год свекровь заставила меня мыть к сабантую огромный дом. К 12 ночи управилась, а утром, уже в 6 часов надо быть в приемной.

Села в машину, тут она выбегает и говорит, а почему баню не помыла, я бросилась мыть (доказывая, что я не лентяйка). Закончила к трем часам ночи, тут она говорит: «А что камни не помыла? Смотри, какие черные!! Когда пар даю, сажа летит!»

Я уставшая, (прям, история из "Зулейха открывает глаза"), взяла камень, попробовала оттереть, только руки черные стали. Уехала прямо на работу.

Зашел Урал Насырович (помощник президента – прим.), подаю папку с документами. Он говорит: «Что это с руками, как шахтер?» Я рассказала. Он зашел к шефу.

Через минуту вылетает Муртаза Губайдуллович и кричит: «Ты что? Дурында городская!!! Скажи свекрови, что камни не моют, а меняют!!» Уф, у меня гора с плеч.

Как Рахимов отучил курить

Гульназ Абузарова, руководитель пресс-службы Башкирского отделения Нацбанка России:

- Тогда папа, кажется, возглавлял пресс-службу Верховного совета, точно не помню. Но папа курил много и прямо в кабинете. Зайдя в очередной раз в прокуренный кабинет, Рахимов высказался моей маме, которая тогда забежала к папе:

- Ну, хоть топор вешай! Ты, килен, скажи ему, пусть бросает! Так не годится!

Мама ответила ему, мол, меня то он не слушается, но может к вам прислушается. В общем после того эпизода папа бросил курить.

Рахимов - фантазёр

Аббас Галлямов, политолог (в 2002-2008 гг - замполпреда РБ при президенте РФ, в 2010-2014 гг - замглавы администрации президента РБ):

- Буквально через несколько дней после того, как я приехал в Башкирию и начал работать в администрации Хамитова, звонит у меня в кабинете телефон. Снимаю трубку, там Рахимов. «Ты чего, - говорит, - в гости не заходишь?» Я начинаю оправдываться: мол, так и так, работы много. Он меня перебивает: «Ну ладно, как посвободнее будет, заходи. А ты, кстати, знаешь, кто Хамитову тебя порекомендовал? Это я. Я ему так и сказал: возьми Аббаса, он же толковый парень».

Я чуть трубку от удивления не выронил. Я ведь в мельчайших деталях знал, кто, когда и при каких обстоятельствах мою кандидатуру с Хамитовым обсуждал. Сначала Тажитдинов, затем Мурзагулов. Рахимов к этому никакого отношения не имел. Заглянул я к Хамитову и говорю: «Что же вы мне не сказали, что вам меня Муртаза Губайдуллович порекомендовал?»

Он удивленно смотрит: дескать, ты, парень, совсем что ли с ума сошел. Я добавляю: «Это мне Рахимов так рассказал». Хамитов долго смеялся…

Примерно через год-полтора заходит ко мне в кабинет тогдашний глава администрации президента Анвар Махмутов. «Я, - говорит, - от Рахимова еду. Давай чай попьем». Сидим, пьем, обсуждаем поездку.

Анвар между делом вдруг вспоминает: «Кстати, бабай и про тебя говорил. Хвалил и сказал, что всегда тебя поддерживал. Квартиру, говорит, тебе в Москве выделил, когда ты там замом полпреда работал».

У меня глаза округлились: «Ничего себе, квартиру он мне выделил! Знаешь, как все было? Полпред его об этом однажды действительно попросил, и Рахимов даже ему пообещал, и заявление я написал, но только вот потом Рахимов вдруг передумал и отказал. И никто мне ничего не выделил. Квартиру свою я сам потом купил, до сих пор ипотеку выплачиваю. Хочешь, документы покажу?»

Анвар смеется: «Да, бабай у нас фантазер, конечно».

Думаю, Рахимов, на самом деле, врать не хотел. Просто деталей он не помнил, ну а поскольку изначально от природы он был человеком добродушным, то и придумывал себе такие позитивные версии, в которые сам потом искренне и верил.

Истории от журналистов

Сергей Кудряшов, журналист:

-Когда первый раз попал к нему на интервью, мне было лет 20 с хвостиком, долго был самым молодым собкором... Долго готовился, изучал, шлифовал вопросы... Он их вежливо выслушивал, но не факт, что услышал - озвучил только то, что ему было нужно и интересно. Совпадений с моими вопросами было мало. Но Москве его позиция показалось резкой и интересной.

Юлай Нугуманов, телеоператор:

- Снимаем фильм к 70-летию образования БАССР у Муртазы Губайдулловича на заводе, обед, шницель. Он и говорит: «Ешьте, ешьте, это мусульманская свинина». Шутить он любил. Однажды едем в Хайбуллинский район, жара, открываем искусственные водоемы, Муртаза Губайдуллович видит, что женщин нет, раздевается догола - и в пруд, свита в недоумении. Муртаза Губайдуллович:

- Что, боитесь трусы замочить, а репутацию не боитесь?

И тут все в пруд ринулись.

Алексей Шушпанов, журналист:

- В День Республики было торжественное собрание в театре оперы и балета. Отцу, приглашённому, как председатель Канаша чуваш, приспичило в туалет. Он из него выходит, в зал идёт Муртаза Рахимов со свитой, увидел батю, поздоровался, побеседовали на ходу. Так и зашли в зал. Рахимов в президиум, отец - в партер. Потом он, смеясь, рассказывал, что на последующем банкете куча незнакомых людей подходили к нему и ручкались, свидетельствуя своё почтение.

Марат Сарманаев, телеоператор:

- Помню, как мы со Стасом Михайловым взяли интервью у Рахимова на горсовете, был какой-то праздник. Стас каким-то ужом проскользнул мимо охраны, и я за ним, и резко задал какой-то неприятный вопрос. Муртаза ответил, потом спросил у Ишмуратова, стоявшего рядом. «Это кто такие?» - Это телекомпания «Шарк», Муртаза Губайдуллович, - ему ответили. На следующий день нас опять закрыли!

- Это был День России, 1997 год, у нас совпадающий с Днём города, - уточнил Булат Бахтияров, тогда работавший в телекомпании. - Об этом совпадении иронично спросил Стас Михайлов у Муртазы Рахимова. Была команда на закрытие «Шарк-ТВ», но пронесло, благодаря «спусканию вопроса на тормозах» Салаватом Мухтаровичем Гайсиным.

Антон Кравченко, телерадиожурналист:

- Июль 2010-го. Рабочий день на радио «Спутник ФМ» и вечерние выпуски новостей на БСТ. День прошел как обычно. Вечером я пошел на телек, отвел эфир, записал поздний выпуск. Время около 10. Собираюсь домой. В редакцию забегает Руслан Ахмедьянов, улыбаясь, как обычно, говорит: «Раздевайся. Бабай в Сочи. Сейчас его Медведев снимать будет. Ждем видео». Ждали мы часов до 12, потом записывали выпуск. Так получилось, что именно от меня тысячи людей узнали об его отставке. Очень хорошо помню тот вечер.

Байконур, филармония и кооператив

Сергей Плюхов, исполнительный директор республиканского отделения Федерации космонавтики России:

- В 2011 году, благодаря финансовой поддержке Фонда М.Г. Рахимова, 130 школьников и студентов из Башкирии побывали на космодроме Байконур, на запуске, посвященном 50-летию полета Ю. А. Гагарина.

Динар Зайнуллин, бывший замдиректора Башгосфилармонии:

- В филармонии работал в тот год. Встречали мы как-то на входе Рахимова и Байдавлетова с жёнами. Ибрагимович (премьер-министр – прим.) тогда решил на хоккей свернуть. А мы не знали. И с цветами для первой и второй леди стояли с парнем, который отвечал у нас за комнату президиума (пришлось его снять с почётного караула на время вручения).

Бабай после встречи быстрым шагом пошёл в комнату, а мы на несколько секунд были в замешательстве. Когда ж он дошёл до двери комнаты, она была закрыта изнутри. Директриса Зинфира Абдульманова галопом через всю толпу быстрее меня доскакала и открыла дверь. В итоге президент с женой больше минуты стояли перед закрытым помещением.

Ой, сколько потом разбирательств было! Даже тюрьмой мне угрожала президентская охрана. Хотя виноваты были они сами. В итоге одного охранника потом всё же уволили...

Аксель Гросс, волонтер, меценат:

- Если бы не он, я бы квартиру не купил в свое время. Оформил кредит в кооператив «Своими руками», который им контролировался. В 98-м грянул кризис, а цену мне за квартиру не подняли практически. Благодарен ему за это. Кто в кооперативе был, никому не подняли намного цены, процентов на 20. Там блатных не было. Я сам просто пришел туда и заплатил аванс, потом платил лет 10. Цена была фиксированная, потом за счет инфляции платить стало легче.

Впечатления от встреч

Евгения Куцуева, бывшая сотрудница администрации главы РБ:

- Практически каждое лето с рождения я проводила в селе Мраково, там жила моя бабуля. Так вот мы президента очень любили.

Поскольку он из Кугарчинского района, то приезжал он регулярно. Бабушкин дом был на улице Худайбердина, напротив районной больницы. Почему любили-то: раз в год, накануне его визита, всем выдавали краску, обычно голубую, и мы красили забор.

Так у меня сложилась ассоциация, что если едет президент, то скоро придут люди и дадут краску. А однажды он приехал на открытие Аллеи Славы напротив больницы, то есть получилось аккурат между нашим домом и больницей, и мы с бабулей пошли на президента смотреть. Я была очень маленькой, помню, что было много людей и один он, высокий человек.

Рустам Ахмадинуров, депутат Госсобрания РБ:

- В 1993 году, 25 лет назад, мы с профсоюзными организациями собрали полмиллиона подписей от трудящихся и студентов в знак протеста против задержки зарплат и стипендий и пришли втроём (я представлял студенчество) вместе с тогдашним председателем Совета Федерации профсоюзов Юрием Маслобоевым и его замом Амирханом Самирхановым к самому Рахимову лично их вручить и потребовать отставки правительства.

Не успели мы начать что-то требовать или даже жаловаться, как Муртаза Губайдуллович сам так искренне стал возмущаться деятельностью тогдашнего правительства страны во главе с Егором Гайдаром, так долго и подробно жаловался, как ему сложно работать с Борисом Ельциным, развалившим и село, и производство, и все остальное, что через полтора часа его монолога, в течение которого мы смогли сказать лишь пару фраз, нам стало просто стыдно, что мы пришли с какими-то мелочными проблемами, отвлекающими Рахимова от действительно важных дел.

На фоне развала в стране, обрисованного Муртазой Рахимовым, наши 2-3 месячные задержки зарплаты и стипендии показались сущей нелепицей, а сам Рахимов настоящим титаном, удерживающим республику «на плаву». Ушли мы с чувством выполненного долга - и подписи отдали и САМОГО послушали.

Халил Хамзин:

- Как то я попал к нему на встречу, в его бытность председателем Верховного совета. Я не успел поздороваться с ним, а он с порога заявил своему помощнику: «С ним (со мной-прим.) что, до сих пор не решили вопрос? Звони давай в город и пусть решат. Одного раза им мало что ли?» и говорит уже мне: «Все, иди, они решат вопрос с твоей комнатой».

Это длинная история...Но то, что он спутал меня с кем-то, это да. А свой вопрос я все-таки решил.

Татьяна Селезнева:

- Очень давно в Акъяре меня пригласили на два дня на обслуживание обеда во время приезда М. Г. Рахимова. Там впервые и познакомились, потому что у него была привычка тихонько выйти из-за обеденного стола , пройти на кухню и поговорить с персоналом. Очень любит уху, казы и пирожки с кишками.

Ильдар Габдрафиков:

- В моей памяти сохранился такой эпизод. Помню, выступление Муртазы Рахимова 1 сентября 2003 года во время торжественного открытия нового корпуса средней школы №2 в с. Чекмагуш. Меня, как выпускника этой школы, тоже пригласили на мероприятие, и я оказался совсем рядом с ним. Он вытащил из кармана бумажку и начал зачитывать заранее подготовленный текст перед собравшимися на школьной площади:

«Дорогие кушнаренковцы...».

При этом никто не посмел его остановить. Свою ошибку, что вытащил другую бумагу, он понял только в конце своего выступления... Затем выступил директор школы и пожелал Рахимову здоровья, и чтобы он еще долго-долго оставался во главе Башкирии. На что не лишенный чувства юмора Муртаза Рахимов отреагировал шуткой: мол, вовремя надо уходить, иначе вынесут...

Евгений Буянов, предприниматель:

- 2006 или 2007 год. Учился в УГНТУ, зачем-то приехал в БашГУ, естественно, сдал верхнюю одежду в гардероб. Закончил все свои дела, вроде встречался с завкафедры политологии Никифоровым, ныне покойный, спускаюсь вниз, главный корпус, и вижу очередь у гардероба.

А я сильно торопился, влез без очереди. Сразу отдаю номерок гардеробщице, и замечаю справа гневный взгляд. Поворачиваюсь - стоит Муртаза Губайдуллович собственной персоной в очереди. Ничего не сказал.