«БСК» вновь подтвердила рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «Башкирская содовая компания» на уровне ruA+. Прогноз по рейтингу – стабильный.
Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 26.07.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовым компаниям https://raexpert.ru/ratings/credits/method (вступила в силу 20.09.2018).
Справка
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