В Уфе обнаружена точка продажи «фанфуриков», оборудованная в микроавтобусе

Операцию по выявлению пунктов незаконной реализации «фанфуриков» провели сотрудники полиции в Калининском районе Уфы.
В микрорайоне Инорс они задержали дельцов, которые оборудовали точку продажи «фанфуриков» в сломанном микроавтобусе УАЗ. Полицейским помогла выявить пункт незаконной торговли группа инициативной молодежи.
Как оказалось, пункт продажи открыла 43-летняя местная жительница, у нее изъято 32 флакона, которые продавали страждущим алкоголикам по заниженным ценам.
На нарушительницу был составлен административный протокол. Изъятая продукция направлена на экспертизу.