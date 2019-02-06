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В Уфе обнаружена точка продажи «фанфуриков», оборудованная в микроавтобусе

6 февраля 2019, 07:59
Фото: Пресс-служба МВД по РБ
Коммерсантов обнаружили в микрорайоне Инорс.

Операцию по выявлению пунктов незаконной реализации «фанфуриков» провели сотрудники полиции в Калининском районе Уфы.

В микрорайоне Инорс они задержали дельцов, которые оборудовали точку продажи «фанфуриков» в сломанном микроавтобусе УАЗ. Полицейским помогла выявить пункт незаконной торговли группа инициативной молодежи.

Фото: Пресс-служба МВД по РБ

Как оказалось, пункт продажи открыла 43-летняя местная жительница, у нее изъято 32 флакона, которые продавали страждущим алкоголикам по заниженным ценам.

Фото: Пресс-служба МВД по РБ

На нарушительницу был составлен административный протокол. Изъятая продукция направлена на экспертизу.

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#Новости#Полиция#Татьяна Майорова,#Общество
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