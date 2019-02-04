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В январе “Роснефть” увеличила объем добычи нефти на 4,7%

4 февраля 2019, 12:35
Фото: pxhere.com
Согласно докладу Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК), компания “Роснефть” увеличила объем добычи нефти в январе текущего года на 4,7% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Теперь объем добычи сырья составляет 16,855 миллионов тонн.

Как сообщает RNS, “Лукойл” в прошлом месяце повысил добычу на 2,2% - до 7,038 миллионов тонн. “Сургутнефтегаз” - на 2,7% - до 5,239 миллионов тонн. “Газпром нефть” увеличил добычу на 1,3% - до 3,282 миллионов тонн. Также увеличила объем добычи нефти и “Татнефть” - на 3,9%; до 2,54 миллионов тонн.

А вот у “Башнефти” объемы сократились: на 0,7% - до 1,61 миллионов тонн. “Славнефть” увеличила объем на 13,4% - до 711,9 тысяч тонн. “Русснефть” за январь добыла 607,9 тысяч тонн нефти, что свидетельствует об увеличении объема на 1,7%. “Нефтегазхолдинг” (ранее- Независимая нефтегазовая компания, ННК), добыла 173,7 тысяч тонн нефти, что составляет прирост в 3,3%.

Общий объем добычи нефти операторами СПР за отчетный период достиг 1,692 миллионов тонн (увеличение на 10%). Иные нефтебользователи нарастили добычу сырье на 4,3% - до 7,159 миллионов тонн.

Всего в России в январе текущего года добыли 48,113 миллионов тонн нефти, что свидетельствует об увеличении на 3,9%.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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