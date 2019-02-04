В январе “Роснефть” увеличила объем добычи нефти на 4,7%

А вот у “Башнефти” объемы сократились: на 0,7% - до 1,61 миллионов тонн. “Славнефть” увеличила объем на 13,4% - до 711,9 тысяч тонн. “Русснефть” за январь добыла 607,9 тысяч тонн нефти, что свидетельствует об увеличении объема на 1,7%. “Нефтегазхолдинг” (ранее- Независимая нефтегазовая компания, ННК), добыла 173,7 тысяч тонн нефти, что составляет прирост в 3,3%.