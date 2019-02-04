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В Башкирии семья погибшего шахтера получит больше 1 млн рублей

4 февраля 2019, 06:01
Фото: Личная страница Гаяза Иргалина / ВКонтакте
Гаяз Иргалин.
У 31-летнего Гаяза Иргалина остались жена и годовалая дочка.

Сегодня, 4 февраля, на оперативном совещании в администрации Сибая глава города Рустем Афзалов сообщил о том, что в Сибайском руднике проводится проверка по факту гибели 31-летнего водителя погрузочно-доставочной машины Гаяза Иргалина.

Напомним, о случившемся в шахте ЧП стало известно вчера вечером. Пока высказываются различные версии происшедшего. Чаще всего звучит версия о том, что молодой мужчина погиб от химического ожога сульфидной пылью.

- Тело погибшего было обнаружено в районе вентиляционной шахты в 17.15. Она расположена в стороне от Сибайского карьера. Сейчас Следственный комитет выясняет обстоятельства его гибели. Сегодня будет проведено вскрытие, чтобы уточнить причину смерти. Пока мы констатируем несчастный случай на производстве, о других причинах не говорим, - рассказал Рустем Афзалов и пообещал держать расследование под своим личным контролем.

Он также призвал коллег оказать помощь семье шахтера, у него остались жена и годовалая дочка.

Фото: Личная страница Ляйсан Иргалиной. / ВКонтакте

- Комбинат полностью берет на себя все расходы на похороны. Помимо этого, супруге погибшего и его дочке будет выплачен комбинатом его годовой доход, таким образом обеим полагается по 600 тысяч рублей, то есть они получат в общей сложности 1 млн 200 тысяч рублей. Девочка также будет получать от предприятия ежемесячно по 10 тысяч рублей до достижения ею 18-летнего возраста, - уточнил мэр города

Редакция Медиакорсети выражает соболезнования близким погибшего шахтера.

Мы следим за ситуацией.

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