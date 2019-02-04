В Башкирии семья погибшего шахтера получит больше 1 млн рублей

- Комбинат полностью берет на себя все расходы на похороны. Помимо этого, супруге погибшего и его дочке будет выплачен комбинатом его годовой доход, таким образом обеим полагается по 600 тысяч рублей, то есть они получат в общей сложности 1 млн 200 тысяч рублей. Девочка также будет получать от предприятия ежемесячно по 10 тысяч рублей до достижения ею 18-летнего возраста, - уточнил мэр города