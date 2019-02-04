mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Правительство приняло Концепцию эффективности бюджета до 2024 года

4 февраля 2019, 10:57
Фото: pxhere.com
Пресс-служба правительства Российской Федерации сообщила о состоявшемся утверждении Концепции по увеличению эффективности расходов бюджета на плановый период с 2019 по 2024 годы. Всего Концепция включает в себя 12 разделов.

Как сообщает RNS, в Концепцию входят меры по обеспечению долгого баланса и устойчивости бюджетной системы страны. Также документ подразумевает внесение с системы управления госфинансами систематических обзоров на расходы из бюджета как основного показателя эффективности, а также модернизацию системы государственных программ и принятия новых принципов по управлению проектами.

Также концепция подразумевает ряд мер в улучшении системы управления налоговыми тратами, введение плодотворных систем планирования, а также инновационных технологий реализации бюджета. Документ регулирует модернизацию системы государственных закупок для федеральных и муниципальных нужд (товары, работы и услуги), а также регулирует повышение качества оказания госуслуг в социальной сфере.

Кроме того Концепция описывает методы по развитию межбюджетных отношений, модернизацию механизма и методов управления, а также совершенствование системы координации управления государственным имуществом.

Актуальность реализации описанных в Концепции мер обусловлена документами стратегического планирования.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48