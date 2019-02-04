Правительство приняло Концепцию эффективности бюджета до 2024 года

Как сообщает RNS, в Концепцию входят меры по обеспечению долгого баланса и устойчивости бюджетной системы страны. Также документ подразумевает внесение с системы управления госфинансами систематических обзоров на расходы из бюджета как основного показателя эффективности, а также модернизацию системы государственных программ и принятия новых принципов по управлению проектами.
Также концепция подразумевает ряд мер в улучшении системы управления налоговыми тратами, введение плодотворных систем планирования, а также инновационных технологий реализации бюджета. Документ регулирует модернизацию системы государственных закупок для федеральных и муниципальных нужд (товары, работы и услуги), а также регулирует повышение качества оказания госуслуг в социальной сфере.
Кроме того Концепция описывает методы по развитию межбюджетных отношений, модернизацию механизма и методов управления, а также совершенствование системы координации управления государственным имуществом.
Актуальность реализации описанных в Концепции мер обусловлена документами стратегического планирования.