Правительство приняло Концепцию эффективности бюджета до 2024 года

Как сообщает RNS, в Концепцию входят меры по обеспечению долгого баланса и устойчивости бюджетной системы страны. Также документ подразумевает внесение с системы управления госфинансами систематических обзоров на расходы из бюджета как основного показателя эффективности, а также модернизацию системы государственных программ и принятия новых принципов по управлению проектами.