Первая группа детей из Сибая отправится в пульмонологический санаторий в Башкирии

По его словам, на сегодняшний день поступило 574 заявления от родителей детей из «зоны-500», желающих отправить их в санатории. Из них 318 готовы ехать в Крым, а 256 готовы побывать в санаториях Башкирии. 11 семей из «зоны-500» по разным причинам отказались отпускать своих детей куда-либо в ближайшее время.