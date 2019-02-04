Первая группа детей из Сибая отправится в пульмонологический санаторий в Башкирии

Завтра, 5 февраля, первая группа детей, проживающих на улицах, расположенных на расстоянии 500 метров от Сибайского карьера, отправится в Ишимбайский пульмонологический санаторий. Об этом сообщил глава города Рустем Афзалов на брифинге в администрации.
По его словам, на сегодняшний день поступило 574 заявления от родителей детей из «зоны-500», желающих отправить их в санатории. Из них 318 готовы ехать в Крым, а 256 готовы побывать в санаториях Башкирии. 11 семей из «зоны-500» по разным причинам отказались отпускать своих детей куда-либо в ближайшее время.
261 пакет документов для отправки детей в санатории готовы.
- Таким образом в ближайшее время мы уже будем готовы отправить первую партию из 250 детей в санатории Крыма, - уточнил Рустем Афзалов. - Дети полетят чартером из Магнитогорска двумя группами. Нам поставили задачу отправить детей в санатории в Крым и по Башкирии до весенних каникул, списки должны быть полностью готовы к 10 февраля.
Напомним, бесплатные путевки для 500 детей из санитарной зоны Сибайского карьера предоставил глава Республики Крым Сергей Аксенов во время своего недавнего визита в Башкирию.