На трассе Башкирии в страшном ДТП выжила пятилетняя девочка

Сегодня, 4 февраля, ранним утром серьезное ДТП произошло на трассе М-5 в Уфимском районе Башкирии. Подробности сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
Автомобиль Daewoo Gentra на большой скорости врезался в припаркованный с краю дороги грузовик МАЗ. В результате столкновения крышу легкового автомобиля срезало почти наполовину.
Водитель иномарки и трое его пассажиров – мужчина, женщина и подросток – скончались на месте происшествия. Выжила лишь пятилетняя девочка, она с тяжелыми травмами была госпитализирована. Она осталась сиротой, в аварии погибла вся ее семья.
Обстоятельства происшедшего уточняются. На месте работает оперативная группа.
Затруднений движения в обоих направлениях автотрассы в месте ДТП в данный момент уже нет.