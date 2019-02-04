На трассе Башкирии в страшном ДТП выжила пятилетняя девочка

Водитель иномарки и трое его пассажиров – мужчина, женщина и подросток – скончались на месте происшествия. Выжила лишь пятилетняя девочка, она с тяжелыми травмами была госпитализирована. Она осталась сиротой, в аварии погибла вся ее семья.