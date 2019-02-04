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На трассе Башкирии в страшном ДТП выжила пятилетняя девочка

4 февраля 2019, 06:38
Фото: Пресс-служба УГИБДД по РБ
Четыре человека погибли, девочка осталась сиротой.

Сегодня, 4 февраля, ранним утром серьезное ДТП произошло на трассе М-5 в Уфимском районе Башкирии. Подробности сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

Автомобиль Daewoo Gentra на большой скорости врезался в припаркованный с краю дороги грузовик МАЗ. В результате столкновения крышу легкового автомобиля срезало почти наполовину.

Водитель иномарки и трое его пассажиров – мужчина, женщина и подросток – скончались на месте происшествия. Выжила лишь пятилетняя девочка, она с тяжелыми травмами была госпитализирована. Она осталась сиротой, в аварии погибла вся ее семья.

Обстоятельства происшедшего уточняются. На месте работает оперативная группа.

Затруднений движения в обоих направлениях автотрассы в месте ДТП в данный момент уже нет.

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