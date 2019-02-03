В Башкирии стартовала новая программа хирургического лечения заболеваний глаз

Минздрав Башкирии сообщил о ходе реализации новой программы бесплатного хирургического лечения пациентов с заболеваниями глаз. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
- Главная цель программы – это оказание офтальмологической хирургической помощи жителям районов и городов на местах, доступность высоких технологий в офтальмохирургии для жителей отдаленных районов, - говорится в сообщении. - Теперь жителям республики не нужно будет выезжать на дальние расстояния, к примеру, в города Уфа, Оренбург, Ижевск, Чебоксары — ведущие специалисты Уфимского НИИ глазных болезней сами к ним приедут и прооперируют.
В соответствии с особым графиком врачи уже побывали в Малоязе и Белебее. Далее они планируют побывать в Сибае, Стерлитамаке, Белорецке, Мелеузе, Янауле, Туймазах, Ишимбае, Учалах и Салаватском районе, где на базе глазных отделений местных больниц они должны провести бесплатные операции для всех нуждающихся не только из названных населенных пунктов, но и из ближайших районов.
Следующий выезд офтальмохирургов пройдет с 4 по 8 февраля в городе Стерлитамак. Сообщения о следующих выездах хирургов Уфимского НИИ глазных болезней будут заранее публиковаться в местных СМИ и соцсетях.