В Башкирии стартовала новая программа хирургического лечения заболеваний глаз

В соответствии с особым графиком врачи уже побывали в Малоязе и Белебее. Далее они планируют побывать в Сибае, Стерлитамаке, Белорецке, Мелеузе, Янауле, Туймазах, Ишимбае, Учалах и Салаватском районе, где на базе глазных отделений местных больниц они должны провести бесплатные операции для всех нуждающихся не только из названных населенных пунктов, но и из ближайших районов.