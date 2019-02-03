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В Башкирии иномарка переехала мужчину, лежавшего на дороге

3 февраля 2019, 08:29
Фото: Пресс-служба Управления ГИБДД МВД по РБ.
ДТП произошло поздно вечером в темноте.

Вчера, 2 февраля, произошла серьезная авария на автотрассе в Благовещенском районе республики. Об этом событии сообщил в своем блоге глава Управления ГИБДД МВД по РБ Динар Гульмутдинов.

По его словам, получается, что 32-летний местный житель по какой-то причине лежал прямо на проезжей части. В темноте 36-летний водитель автомобиля Renault Logan не заметил его и переехал.

Обстоятельства происшедшего уточняются.

Динар Гильмутдинов напомнил, что на днях на этом же участке дороги также погиб один пешеход.

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