В Башкирии иномарка переехала мужчину, лежавшего на дороге

Вчера, 2 февраля, произошла серьезная авария на автотрассе в Благовещенском районе республики. Об этом событии сообщил в своем блоге глава Управления ГИБДД МВД по РБ Динар Гульмутдинов.
По его словам, получается, что 32-летний местный житель по какой-то причине лежал прямо на проезжей части. В темноте 36-летний водитель автомобиля Renault Logan не заметил его и переехал.
Обстоятельства происшедшего уточняются.
Динар Гильмутдинов напомнил, что на днях на этом же участке дороги также погиб один пешеход.