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Власти России увеличили размеры социальных выплат

1 февраля 2019, 12:37
Фото: pxhere.com
С первого февраля текущего года в России размер некоторых соцвыплат вырос на 4,3%.

Данное распоряжение было отдано главой Кабмина РФ Дмитрием Медведевым в середине прошлой неделе. Об этом пишет RNS.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в РФ поднимут размеры ежемесячных выплат ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, а также полным кавалерам ордена Славы. Компенсации и иные выплаты поднимут россиянам, которые подверглись облучению в ходе радиационных катастроф и испытаний ядерного оружия.

Также в России увеличат ежемесячные и ежегодные пособия людям с ограниченными возможностями, у которых имеется собака-проводник. Вырастет и единовременное пособие беременным женам, служащих по призыву солдат.

В 2019 году на повышение соцвыплат будет выделено 25,9 миллиарда рублей. Так из федеральной казны на эти цели направят 22,1 миллиарда рублей, из Фонда социального страхования – 3,4 миллиарда рублей, а из Пенсионного фонда – 400 миллиона рублей.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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