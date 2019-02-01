Власти России увеличили размеры социальных выплат

Данное распоряжение было отдано главой Кабмина РФ Дмитрием Медведевым в середине прошлой неделе. Об этом пишет RNS.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в РФ поднимут размеры ежемесячных выплат ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, а также полным кавалерам ордена Славы. Компенсации и иные выплаты поднимут россиянам, которые подверглись облучению в ходе радиационных катастроф и испытаний ядерного оружия.
Также в России увеличат ежемесячные и ежегодные пособия людям с ограниченными возможностями, у которых имеется собака-проводник. Вырастет и единовременное пособие беременным женам, служащих по призыву солдат.
В 2019 году на повышение соцвыплат будет выделено 25,9 миллиарда рублей. Так из федеральной казны на эти цели направят 22,1 миллиарда рублей, из Фонда социального страхования – 3,4 миллиарда рублей, а из Пенсионного фонда – 400 миллиона рублей.