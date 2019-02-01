Власти России увеличили размеры социальных выплат

В 2019 году на повышение соцвыплат будет выделено 25,9 миллиарда рублей. Так из федеральной казны на эти цели направят 22,1 миллиарда рублей, из Фонда социального страхования – 3,4 миллиарда рублей, а из Пенсионного фонда – 400 миллиона рублей.