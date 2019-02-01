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В минздраве Башкирии появятся новые кадры из центрального аппарата

1 февраля 2019, 12:49
Фото: Разиф Абдуллин / Mkset.ru
Их участие сможет помочь в реализации национальных проектов.

Сегодня, 1 февраля, на пресс-завтраке издания «Коммерсантъ-Башкортостан» исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о появлении новых сотрудников в минздраве.

Максим Забелин заявил, что в ведомстве сложилась в целом хорошая команда, есть настоящие энтузиасты своего дела. В то же время чиновник намерен пригласить на руководящие должности в ведомство коллег из центрального аппарата министерства здравоохранения России. По его мнению, это позволит обеспечить участие Башкирии в реализации национальных проектов.

Сроки и масштабы ротаций в руководстве минздрава не уточнялись.

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