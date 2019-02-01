В Башкирии предложили ввести в школах пятидневную неделю

- Дети очень устают. Давайте их таким образом поддержим. Но это не значит, что все субботы дети будут спать дома, - уточнил Радий Хабиров. - Пусть первая суббота будет спартакиадой, когда вся школа победит кросс - от первых до 11-х классов. И если малыш упадет, то старшеклассник его поднимет и дальше они побегут вместе.