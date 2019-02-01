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В Башкирии предложили ввести в школах пятидневную неделю

1 февраля 2019, 06:00
Фото: Татьяна Майорова / Mkset.ru
Сегодня, 1 февраля, на первом форуме школьного образования "Взлетай" бурными аплодисментами было встречено предложение ввести в школах республики пятидневную учебную неделю.

Его высказал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

- Дети очень устают. Давайте их таким образом поддержим. Но это не значит, что все субботы дети будут спать дома, - уточнил Радий Хабиров. - Пусть первая суббота будет спартакиадой, когда вся школа победит кросс - от первых до 11-х классов. И если малыш упадет, то старшеклассник его поднимет и дальше они побегут вместе.

По задумке команды Хабирова, еще одна суббота может быть посвящена изучению культуры родного края, третья суббота - встрече с интересными земляками. При этом, по словам руководителя республики, учителя в материальном плане из-за уменьшения часов не потеряют. Если делегаты форума поддержат данное предложение (в чем сомнений ни у кого нет), министерство образования Башкирии будет готовить соответствующие документы.

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