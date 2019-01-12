В Кугарчинском районе Башкирии начали работу школа и детский сад

На днях в Кугарчинском районе Башкирии открылись общеобразовательная школа в селе Волостновка и детский сад «Солнышко» в селе Юмагузино. В школу отправились 70 учеников, а вот детский сад рассчитан на 250 мест. Кстати, садик - единственный в селе, где проживают пять тысяч человек.