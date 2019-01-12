В Кугарчинском районе Башкирии начали работу школа и детский сад
12 января, 13:56ОбществоВиктория КуприяноваФото: Администрация Кугарчинского района
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В школу пошли 70 мальчишек и девчонок.
На днях в Кугарчинском районе Башкирии открылись общеобразовательная школа в селе Волостновка и детский сад «Солнышко» в селе Юмагузино. В школу отправились 70 учеников, а вот детский сад рассчитан на 250 мест. Кстати, садик - единственный в селе, где проживают пять тысяч человек.
-В этой прекрасной школе преподавателям необходимо приложить все усилия для повышения качества образования, творчества, инициативы, работать с еще большим вдохновением и результативностью, а детям хорошо учиться», - цитирует Башинформ главу администрации района Гайсу Янбаева.
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