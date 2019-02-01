В Башкирии начнут выпускать масло по итальянской технологии

Был одобрен проект фасовки растительных масел в Чишмах. ОАО «Чишминское» планирует построить современный цех фасовки растительных масел производительностью до 600 тонн масла в сутки. В ближайшие три года предприятие планирует осуществить инвестиции на общую сумму свыше двух миллиардов рублей с перспективой создания 86 новых рабочих мест.