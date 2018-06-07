В Башкирии решили производить съедобные ложки с помощью краудфандинга

Вадим Фаттахов вчера, 6 июня, запустил проект по сбору денежных средств для производства съедобных ложек, сделанных из муки. Проект размещен на краудфандинг-платформе Planeta.ru.

- Для нас это не только способ сделать что-то новое и оригинальное, - написали авторы проекта. - Но мы также стремимся позаботиться об экологии: съедобные ложки - альтернатива пластиковым.

Съедобными ложками можно есть не только мороженое, каши, йогурты и десерты, но также и горячие супы. Они выдерживают до 15 минут нахождения в кипятке.

- Особенностью съедобного изделия является возможность придать ложкам различные вкусы, начиная от сладкого, заканчивая пряным или соленым. К примеру, для борща может использоваться съедобная ложка с добавлением чеснока, - говорит руководитель проекта, Вадим Фаттахов, повар по образованию.

За три месяца предприниматель планирует собрать 122 тысячи рублей, на эти деньги будет запущено полноценное промышленное производство в Стерлитамаке.

- Сразу как только мы получим деньги, начнем рассылать продукцию — к этому времени она будет готова, - говорит Вадим Фаттахов.