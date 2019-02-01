Счетная палата: ЦКАД вовремя построена не будет

Виной всему недостаточно эффективное управление проектом и ряд системных проблем. Об этом пишет RNS.
Счетная палата занялась мониторингом хода работ по строительству ЦКАД в 2015 году. За прошедшее время специалисты ведомства неоднократно указывали на крайне низкие темпы прокладки дороги. В начале минувшего года власти утвердили новые планы-графики по ликвидации отставания строительства на пусковых комплексах №1 и №5. Однако ничего из задуманного выполнено не было.
ГК «Автодор» предложило Минтрансу перенесли сроки завершения строительства ЦКАД на конец 2020 года. Получается, что прибыль, за эксплуатацию шоссе в 2019-2020 годах, госкомпания не получит. А ведь речь идет о сумме 22,4 миллиарда рублей, отметила аудитор Счетной палаты Валерия Богомолова.
Так на начало декабря 2018 года готовность ЦКАД составляла от 0% до 66%. Из-за этого пусковые комплексы №1, №3 и №5 не удастся достроить раньше чем в IV квартале 2020 года, а комплекс №4 вообще будет готов не ранее чем во II квартале 2021 года.
В Счетной палате уверены, что срыв сроков строительства ЦКАД произошел по причине низкого качества проектирования и слишком продолжительных процедур по изъятию и последующему оформлению земли. В ведомстве обнаружили, что количество рабочих и спецтехники, указанное в документах, не соответствует их реальной численности. Количества людей, которые не на бумаге, а на самом деле строят ЦКАД, явно недостаточно для ликвидации существующего отставания работ.
В середине ноября минувшего года объем частных инвестиций, вложенных в возведение пускового комплекса №3 в рамках реализации концессионного соглашения, достигло 14 миллиардов рублей. Данный объем средств составляет лишь 52,6% от предусмотренного на 2017-2018 годы. Общий размер финансирования на указанный выше период времени достигает 26,6 миллиарда рублей. Средства инвесторов по оставшимся соглашениям привлечены не были.
Отметим, что по планам проектировщиков ЦКАД будет представлять собой кольцевую трассу. Она станет проходить по Новой Москве и Подмосковью, примерно в 50 километрах от МКАД. Состоять ЦКАД будет из пяти пусковых комплексов. Новая дорога поможет разгрузить федеральные трассы. Благодаря ей транзитный поток машин получится перераспределить.