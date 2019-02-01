Счетная палата: ЦКАД вовремя построена не будет

В Счетной палате уверены, что срыв сроков строительства ЦКАД произошел по причине низкого качества проектирования и слишком продолжительных процедур по изъятию и последующему оформлению земли. В ведомстве обнаружили, что количество рабочих и спецтехники, указанное в документах, не соответствует их реальной численности. Количества людей, которые не на бумаге, а на самом деле строят ЦКАД, явно недостаточно для ликвидации существующего отставания работ.