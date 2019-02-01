Чистая прибыль Amazon за год выросла в три раза

В 2018 году Echo Dot оказался наиболее продаваемым товаром по всему миру во всех продуктах на Amazon. Пользователи купили миллионы подобных устройств. За год специалисты увеличили возможности Alexa. Теперь голосовой помощник может понимать и отвечать на 20% запросов больше. Таких результатов удалось добиться за счет достижений в области машинного обучения, сообщили представители компании.