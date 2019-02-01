Чистая прибыль Amazon за год выросла в три раза

За прошлый год чистый доход Amazon вырос в три раза по сравнению с показателями 2017 года, когда компания смогла получить прибыль в размере трех миллиардов долларов. Об этом пишет RNS.
За 2018 год объем выручки компании вырос на 30% - с 177,9 миллиарда до 232,887 миллиарда долларов. Рост операционной прибыли составил 12,4 миллиарда долларов, увеличившись за год также в три раза. В 2017 год Amazon получила операционную прибыль в размере 4,1 миллиарда долларов.
В последнем квартале минувшего года чистая прибыль Amazon составила три миллиарда долларов. В аналогичном периоде 2017 года чистая прибыль компании была равна 1,8 миллиарда долларов. Выручка за последний квартал 2018 года достигла 72,4 миллиарда долларов, а в 2017 году данный показатель составлял 60,4 миллиарда долларов.
Отчет Amazon содержит данные о голосовом помощнике Alexa, необходимом для управления умным домом. Alexa встроен в смарт-колонку Echo Dot.
В 2018 году Echo Dot оказался наиболее продаваемым товаром по всему миру во всех продуктах на Amazon. Пользователи купили миллионы подобных устройств. За год специалисты увеличили возможности Alexa. Теперь голосовой помощник может понимать и отвечать на 20% запросов больше. Таких результатов удалось добиться за счет достижений в области машинного обучения, сообщили представители компании.