В Уфе пропавших 13-летних подростков нашли в саду

Ранее сотрудники полиции распространили ориентировку на поиск 13-летних подростков Егора Овчинникова и Дамира Баймухаметова из Сипайлово. Мальчики ушли из школы с пятого урока 30 января и какое-то время об их местонахождении не было ничего известно.