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В Уфе пропавших 13-летних подростков нашли в саду

31 января 2019, 06:36
Фото: 02.мвд.рф
До этого мальчики оставили записку, что решили сбежать.

Ранее сотрудники полиции распространили ориентировку на поиск 13-летних подростков Егора Овчинникова и Дамира Баймухаметова из Сипайлово. Мальчики ушли из школы с пятого урока 30 января и какое-то время об их местонахождении не было ничего известно.

На поиски парней бросились волонтеры, полицейские и родные.

Спустя сутки выяснилось, что мальчики были на территории садовых участков в Демском районе Уфы.

Подростки все это время были на даче, которая принадлежала родственнику одному из школьников.

Егора и Дамира в ближайшее время передадут родителям. Из здоровью и жизни ничего не угрожает. Полицейские устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.

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