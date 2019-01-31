В Уфе пропавших 13-летних подростков нашли в саду

Ранее сотрудники полиции распространили ориентировку на поиск 13-летних подростков Егора Овчинникова и Дамира Баймухаметова из Сипайлово. Мальчики ушли из школы с пятого урока 30 января и какое-то время об их местонахождении не было ничего известно.
На поиски парней бросились волонтеры, полицейские и родные.
Спустя сутки выяснилось, что мальчики были на территории садовых участков в Демском районе Уфы.
Подростки все это время были на даче, которая принадлежала родственнику одному из школьников.
Егора и Дамира в ближайшее время передадут родителям. Из здоровью и жизни ничего не угрожает. Полицейские устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.
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