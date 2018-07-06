В Башкирии нашли пропавших 11-летнюю девочку и 15-летнего мальчика

Потерявшуюся несколько дней назад девочку зовут Александра Черноусская , ей 11 лет. Мальчику, который пропал вместе с ней, Кириллу Эпихимову - 15 лет.

Поисковая группа "Лиза Алерт.Башкортостан" сообщила, что дети найдены. Где они были и что с ними произошло, не уточняется.