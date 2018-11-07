В Башкирии пропавших мальчишек нашли в Нефтекамске
Сегодня, 17:01ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Подростков искали почти трое суток.
Сегодня, 7 ноября, стало известно, что двое подростков, пропавших из деревни Кумово Янаульского района, найдены в Нефтекамске живыми и вполне здоровыми. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Мальчики пропали еще 4 ноября. 12-летний школьник с 15-летним приятелем ушли из дома, ничего не сказав родителям, и не выходили с ним на связь. Тем не менее, полицейским удалось выйти на след беглецов и найти их в Нефтекамске.
В ближайшее время мальчики будут переданы родственникам. Обстоятельства и причины их ухода из дома устанавливаются.
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