В Башкирии пропавших мальчишек нашли в Нефтекамске

Сегодня, 7 ноября, стало известно, что двое подростков, пропавших из деревни Кумово Янаульского района, найдены в Нефтекамске живыми и вполне здоровыми. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Мальчики пропали еще 4 ноября. 12-летний школьник с 15-летним приятелем ушли из дома, ничего не сказав родителям, и не выходили с ним на связь. Тем не менее, полицейским удалось выйти на след беглецов и найти их в Нефтекамске.