В Уфе окончательно закрылся скандально известный цирк-шапито

Сегодня, 31 января, стало известно, что прокуратура Октябрьского района Уфы добилась через суд запрета эксплуатации здания цирка-шапито, который располагается на улице Жукова в микрорайоне Сипайлово.
Напомним, основанием для этого стали результаты прокурорской проверки, обнаружившей грубейшие нарушения при его эксплуатации. Так, практически все помещения цирка, включая кассу и фойе цирка, не были оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре. К животным в цирке относились еще хуже, чем к людям, плана их эвакуации в случае пожара не было вообще.
Вдобавок отсутствовало необходимое количество эвакуационных выходов, а те, что имелись, были отделаны дешевыми горючими материалами. На время судебного разбирательства работа цирка была приостановлена. Нужно отметить, что в суде руководство цирка заверяло, что все нарушения устранены. Однако повторная проверка показала, что это не правда. В цирке просто установили пожарную сигнализацию без технической документации и этим ограничилось.