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В Уфе окончательно закрылся скандально известный цирк-шапито

31 января 2019, 13:57
Фото: Mkset.ru
Прокуратура добилась вынесения такого решения в суде.

Сегодня, 31 января, стало известно, что прокуратура Октябрьского района Уфы добилась через суд запрета эксплуатации здания цирка-шапито, который располагается на улице Жукова в микрорайоне Сипайлово.

Напомним, основанием для этого стали результаты прокурорской проверки, обнаружившей грубейшие нарушения при его эксплуатации. Так, практически все помещения цирка, включая кассу и фойе цирка, не были оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре. К животным в цирке относились еще хуже, чем к людям, плана их эвакуации в случае пожара не было вообще.

Вдобавок отсутствовало необходимое количество эвакуационных выходов, а те, что имелись, были отделаны дешевыми горючими материалами. На время судебного разбирательства работа цирка была приостановлена. Нужно отметить, что в суде руководство цирка заверяло, что все нарушения устранены. Однако повторная проверка показала, что это не правда. В цирке просто установили пожарную сигнализацию без технической документации и этим ограничилось.

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#Новости#Прокуратура#Татьяна Майорова,#Общество
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