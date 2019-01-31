В Уфе окончательно закрылся скандально известный цирк-шапито

Вдобавок отсутствовало необходимое количество эвакуационных выходов, а те, что имелись, были отделаны дешевыми горючими материалами. На время судебного разбирательства работа цирка была приостановлена. Нужно отметить, что в суде руководство цирка заверяло, что все нарушения устранены. Однако повторная проверка показала, что это не правда. В цирке просто установили пожарную сигнализацию без технической документации и этим ограничилось.