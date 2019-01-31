В Уфе два парня погибли, задохнувшись в дыму в своей квартире

Сегодня, 31 января, утром в диспетчерскую поступил тревожный вызов по поводу пожара в однокомнатной квартире на улице Карла Маркса в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.
В пятом часу утра к месту пожара выехал экипаж из 13 пожарных. Как выяснилось на месте, источником дыма оказался участок в квартире размером в два квадратных метра, на котором тлели личные вещи хозяев квартиры, которые без сознания находились здесь же.
Медики увезли обоих молодых людей в возрасте 24 и 25 лет в больницу, однако вскоре стало известно, что спасти их не удалось.
Обстоятельства происшедшего уточняются. На месте работают эксперты.