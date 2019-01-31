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В Уфе 16-летнего сироту оставили без социальной поддержки

31 января 2019, 06:49
Фото: Pixabay
Ситуация изменилась только после вмешательства прокуратуры.

16-летний сирота из Калтасинского района при поступлении в Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства предъявил документы, подтверждавшие его статус, но был зачислен на обучение на общих основаниях и лишен дополнительных гарантий по социальной поддержке.

По закону детям указанной категории гарантировано бесплатное питание и медицинская помощь, компенсация расходов на проживание в общежитии и проезд.

Прокуратура внесла в адрес директора образовательного учреждения представление. В результате заведующий учебной частью привлечен к дисциплинарной ответственности.

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