В Уфе 16-летнего сироту оставили без социальной поддержки

16-летний сирота из Калтасинского района при поступлении в Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства предъявил документы, подтверждавшие его статус, но был зачислен на обучение на общих основаниях и лишен дополнительных гарантий по социальной поддержке.