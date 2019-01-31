В Башкирии представители УГОКа доложили о готовности к подтоплению Сибайского карьера

По данным синоптиков, в последние дни превышение ПДК в городе не было замечено. Пока в городе дует северный ветер, при изменении направления ветра возможно ухудшение обстановки, в этом случае представители УГОКа надеются регулировать поступление вредных выбросов в город при помощи мощных вентиляторов.