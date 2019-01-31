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В Башкирии представители УГОКа доложили о готовности к подтоплению Сибайского карьера

31 января 2019, 07:40
Фото: Mkset.ru
Первая подача воды в подземные горные выработки должна начаться с 1 февраля.

Сегодня, 31 января, на утреннем брифинге в администрации Сибая представитель Сибайского филиала УГОКа Артур Аглямов доложил о готовности к началу подтопления горных выработок.

- В шахтах завершаются подготовительные работы к подтоплению, - сообщил Артур Аглямов. – Оборудование вывезено. На начальном этапе подтопление будет проводиться за счет естественного притока подземных вод. С 8 февраля будут подключены насосы.

По его словам, пока работы на карьере ведутся в текущем режиме. Проводится тепловизионная съемка для выяснения точек выбросов диоксида серы из земли.

Продолжается подача в чашу карьера глинопородной и заиловочной смесей, а также щелочной воды, которая доставляется из Каманганского карьера.

Как пояснил начальник информационно-аналитического отдела администрации Расуль Байгильдин, отвечая на вопросы сибайцев в соцсетях, сейчас у властей есть понимание, что окислительный процесс идет в пластах под землей, соответственно, охлаждение тлеющей руды тоже начнется под землей.

По словам представителей мэрии Сибая, весь процесс подтопления будет под контролем проектировщиков (авторское сопровождение), инженеров-горняков, экологов, служб ГО и ЧС. На любое отклонение от проектных параметров будет оперативное реагирование, в том числе по обеспечению безопасности жителей.

Как пояснили специалисты, при взаимодействии рудных пород с щелочной водой, вредных выбросов быть не должно. Такое возможно только при соприкосновении горных пород с обычной водой и воздухом.

По данным синоптиков, в последние дни превышение ПДК в городе не было замечено. Пока в городе дует северный ветер, при изменении направления ветра возможно ухудшение обстановки, в этом случае представители УГОКа надеются регулировать поступление вредных выбросов в город при помощи мощных вентиляторов.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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