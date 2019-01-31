В Башкирии представители УГОКа доложили о готовности к подтоплению Сибайского карьера

Сегодня, 31 января, на утреннем брифинге в администрации Сибая представитель Сибайского филиала УГОКа Артур Аглямов доложил о готовности к началу подтопления горных выработок.
- В шахтах завершаются подготовительные работы к подтоплению, - сообщил Артур Аглямов. – Оборудование вывезено. На начальном этапе подтопление будет проводиться за счет естественного притока подземных вод. С 8 февраля будут подключены насосы.
По его словам, пока работы на карьере ведутся в текущем режиме. Проводится тепловизионная съемка для выяснения точек выбросов диоксида серы из земли.
Продолжается подача в чашу карьера глинопородной и заиловочной смесей, а также щелочной воды, которая доставляется из Каманганского карьера.
Как пояснил начальник информационно-аналитического отдела администрации Расуль Байгильдин, отвечая на вопросы сибайцев в соцсетях, сейчас у властей есть понимание, что окислительный процесс идет в пластах под землей, соответственно, охлаждение тлеющей руды тоже начнется под землей.
По словам представителей мэрии Сибая, весь процесс подтопления будет под контролем проектировщиков (авторское сопровождение), инженеров-горняков, экологов, служб ГО и ЧС. На любое отклонение от проектных параметров будет оперативное реагирование, в том числе по обеспечению безопасности жителей.
Как пояснили специалисты, при взаимодействии рудных пород с щелочной водой, вредных выбросов быть не должно. Такое возможно только при соприкосновении горных пород с обычной водой и воздухом.
По данным синоптиков, в последние дни превышение ПДК в городе не было замечено. Пока в городе дует северный ветер, при изменении направления ветра возможно ухудшение обстановки, в этом случае представители УГОКа надеются регулировать поступление вредных выбросов в город при помощи мощных вентиляторов.
Медиакорсеть следит за ситуацией.