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ЦБ РФ отозвал лицензию у «Камчаткомагропромбанка»

31 января 2019, 11:14
Фото: 7info.ru
Центробанк с 31 января отзывает лицензию у «Камчаткомагропромбанка», который работает с 1990 года.

Эта кредитная организация занимала 297 место в банковской системе РФ, информирует газета «Известия».

По сообщению пресс-службы Центробанка, в деятельности «Камчаткомагропромбанка» обнаружен вывод ликвидных активов, что причиняло ущерб вкладчикам и кредиторам. Помимо этого, свыше 70% портфеля кредитной организации было сформировано ссудной и проблемной задолженностью.

Сейчас банком руководит временная администрация. Далее будет назначен ликвидатор или конкурсный управляющий. Всю информацию о сомнительных операциях направят в правоохранительные органы. Затем последует процессуальное решение.

Процесс «зачистки» банковского сектора России начался в 2013 году. По оценкам экспертов, число существующих кредитных организаций может сократиться вдвое.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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