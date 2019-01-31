ЦБ РФ отозвал лицензию у «Камчаткомагропромбанка»

Эта кредитная организация занимала 297 место в банковской системе РФ, информирует газета «Известия».
По сообщению пресс-службы Центробанка, в деятельности «Камчаткомагропромбанка» обнаружен вывод ликвидных активов, что причиняло ущерб вкладчикам и кредиторам. Помимо этого, свыше 70% портфеля кредитной организации было сформировано ссудной и проблемной задолженностью.
Сейчас банком руководит временная администрация. Далее будет назначен ликвидатор или конкурсный управляющий. Всю информацию о сомнительных операциях направят в правоохранительные органы. Затем последует процессуальное решение.
Процесс «зачистки» банковского сектора России начался в 2013 году. По оценкам экспертов, число существующих кредитных организаций может сократиться вдвое.