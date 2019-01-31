ЦБ РФ отозвал лицензию у «Камчаткомагропромбанка»

По сообщению пресс-службы Центробанка, в деятельности «Камчаткомагропромбанка» обнаружен вывод ликвидных активов, что причиняло ущерб вкладчикам и кредиторам. Помимо этого, свыше 70% портфеля кредитной организации было сформировано ссудной и проблемной задолженностью.