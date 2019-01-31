Напитки покрепче: какие алкогольные напитки чаще покупают жители Башкирии

В большинстве районов республики значительно увеличился объем продажи водки, сообщает «Башинформ».
В прошлом году продали 4,9 миллионов декалитров различного алкоголя, что на девять процентов больше, чем в позапрошлом, 2017 году.
В республике продано 47,6 процентов огненной воды и 33,7 процентов вина. Далее идут ликероводочные изделия и шампанское. Менее всего жители Башкирии употребляют коньяк и слабоалкогольные напитки.
По данным на 1 января 2019 года, в розницу алкоголь продавали 1485 лицензиатов на 5276 торговых объектах. В 2017 году в республике было 1528 лицензиатов.
Объем госпошлины, поступивший в республиканский бюджет за оказание этой государственной услуги, остался на уровне 2017 года и составил 103 миллиона рублей.
Напомним, ранее врио главы Башкирии достаточно критично высказался о проблеме продажи нелицензированного алкоголя в республике.