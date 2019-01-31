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Напитки покрепче: какие алкогольные напитки чаще покупают жители Башкирии

31 января 2019, 13:30
Фото: Pixabay
Лидирующую позицию среди алкогольных напитков заняла водка.

В большинстве районов республики значительно увеличился объем продажи водки, сообщает «Башинформ».

В прошлом году продали 4,9 миллионов декалитров различного алкоголя, что на девять процентов больше, чем в позапрошлом, 2017 году.

В республике продано 47,6 процентов огненной воды и 33,7 процентов вина. Далее идут ликероводочные изделия и шампанское. Менее всего жители Башкирии употребляют коньяк и слабоалкогольные напитки.

По данным на 1 января 2019 года, в розницу алкоголь продавали 1485 лицензиатов на 5276 торговых объектах. В 2017 году в республике было 1528 лицензиатов.

Объем госпошлины, поступивший в республиканский бюджет за оказание этой государственной услуги, остался на уровне 2017 года и составил 103 миллиона рублей.

Напомним, ранее врио главы Башкирии достаточно критично высказался о проблеме продажи нелицензированного алкоголя в республике.

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