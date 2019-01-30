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В Башкирии прокуратура защитила права инвалидов в Белорецке

30 января 2019, 07:33
Фото: Pixabay
Руководство «Белорецкого лесхоза» не создало условия для беспрепятственного доступа в учреждение маломобильных групп граждан.

По результатам прокурорской проверки выяснилось, что входная группа в здание не соответствует правилам – высота ступени превышает 15 см, края ступеней не были выделены цветом или фактурой, а частично и вовсе нарушены. Перечисленное не соответствует требованиям безопасности для лиц с ограниченным зрением.

Для устранения допущенных нарушений со стороны прокуратуры внесено представление. Заместитель директора учреждения был оштрафован по административному делу на 2 тыс. рублей.

После мер, принятых прокуратурой, нарушения были устранены. На данный момент решается вопрос о выделении средств на оборудование входной группы.

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