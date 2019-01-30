В Башкирии прокуратура защитила права инвалидов в Белорецке

По результатам прокурорской проверки выяснилось, что входная группа в здание не соответствует правилам – высота ступени превышает 15 см, края ступеней не были выделены цветом или фактурой, а частично и вовсе нарушены. Перечисленное не соответствует требованиям безопасности для лиц с ограниченным зрением.
Для устранения допущенных нарушений со стороны прокуратуры внесено представление. Заместитель директора учреждения был оштрафован по административному делу на 2 тыс. рублей.
После мер, принятых прокуратурой, нарушения были устранены. На данный момент решается вопрос о выделении средств на оборудование входной группы.