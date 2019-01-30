Компании Дональда Трампа перестанут нанимать на работу мигрантов

Для реализации данного намерения все отели и гольф-клубы Трампа будут использовать программу E-Verify. Это позволит исключить прием на работу мигрантов.
Американские СМИ сообщают, что не менее десяти нелегально находившихся в Соединенных штатов сотрудников были уволены из гольф-клуба Трампа в Вестчестере на прошлой неделе. По словам уволенных, администрация клуба подвергла проверке их документы и выявила подделку.
Трамп 28 января заявил, что в США проживают минимум 25,7 миллионов нелегальных мигрантов.