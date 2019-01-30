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Компании Дональда Трампа перестанут нанимать на работу мигрантов

30 января 2019, 11:28
Фото: pxhere.com
Руководство компаний, принадлежащих президенту США Дональду Трампу, намерены усилить контроль за приемом на работу соискателей, у которых нет разрешения работать на территории страны.

Об этом информирует газета «Известия» 30 января.

Для реализации данного намерения все отели и гольф-клубы Трампа будут использовать программу E-Verify. Это позволит исключить прием на работу мигрантов.

Американские СМИ сообщают, что не менее десяти нелегально находившихся в Соединенных штатов сотрудников были уволены из гольф-клуба Трампа в Вестчестере на прошлой неделе. По словам уволенных, администрация клуба подвергла проверке их документы и выявила подделку.

Трамп 28 января заявил, что в США проживают минимум 25,7 миллионов нелегальных мигрантов.

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