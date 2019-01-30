К столетию образования Башкирии центральный банк РФ выпустит памятные монеты

На трехрублевой монете будет полоса в цветах государственного флага республики, а на ее фоне изображен памятник Салавату Юлаеву и предметы, связанные с историко-культурным своеобразием башкирского народа. На втором плане оборотной стороны будут расположены стилизованные композиции объектов, символизирующих многонациональный состав населения и экономику Башкортостана. Тираж монеты – три тысячи штук.
На оборотной стороне 50-рублевой монеты будет размещено здание Конгресс-холла в Уфе и Государственный герб республики. Фоновое изображение оформлено мотивами национального башкирского орнамента. Тираж монеты – одна тысяча штук.