К столетию образования Башкирии центральный банк РФ выпустит памятные монеты

На трехрублевой монете будет полоса в цветах государственного флага республики, а на ее фоне изображен памятник Салавату Юлаеву и предметы, связанные с историко-культурным своеобразием башкирского народа. На втором плане оборотной стороны будут расположены стилизованные композиции объектов, символизирующих многонациональный состав населения и экономику Башкортостана. Тираж монеты – три тысячи штук.