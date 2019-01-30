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К столетию образования Башкирии центральный банк РФ выпустит памятные монеты

30 января 2019, 09:51
Фото: Центральный банк РФ
К 100-летию образования Республики Башкортостан выходят две памятные монеты: серебряная номиналом 3 рубля и золотая – 50 рублей, сообщили в пресс-службе центрального банка РФ.

На трехрублевой монете будет полоса в цветах государственного флага республики, а на ее фоне изображен памятник Салавату Юлаеву и предметы, связанные с историко-культурным своеобразием башкирского народа. На втором плане оборотной стороны будут расположены стилизованные композиции объектов, символизирующих многонациональный состав населения и экономику Башкортостана. Тираж монеты – три тысячи штук.

Фото: Центральный банк РФ

На оборотной стороне 50-рублевой монеты будет размещено здание Конгресс-холла в Уфе и Государственный герб республики. Фоновое изображение оформлено мотивами национального башкирского орнамента. Тираж монеты – одна тысяча штук.

Фото: Центральный банк РФ

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